Adidas ha ceduto alle pressioni dei gruppi filo-israeliani negli Stati Uniti e del governo israeliano un certo periodo fa, rimuovendo Bella Hadid dalla sua nuova campagna per le sneakers e cancellando le immagini della modella dai suoi annunci pubblicitari.

Hadid è una figura che si è espressa apertamente contro l'occupazione israeliana della Palestina e ha criticato ripetutamente l’uccisione di civili innocenti a Gaza. Si stima che, fino ad ora, il conflitto in corso abbia causato la morte di oltre 39.000 persone.

Nei grattacieli di New York e sugli account social di Adidas, la modella americano-palestinese era apparsa indossando le SL72, sneakers retrò rilanciate dal marchio.

Il modello originale faceva parte della serie "SL" (Super Light), progettata da Adidas per offrire agli atleti un'opzione di scarpa leggera durante le Olimpiadi di Monaco del 1972.

Durante questo grande evento sportivo, tenutosi nella Germania Ovest, il gruppo palestinese Settembre Nero assaltò gli alloggi della squadra israeliana, portando a uno scontro a fuoco con la polizia che provocò la morte di 11 israeliani. Nell’operazione persero la vita anche cinque palestinesi e un poliziotto tedesco.

I critici israeliani hanno sottolineato la storia delle sneakers, sostenendo che la scelta di Hadid come volto della campagna fosse antisemita e "probabilmente intenzionale". Questa connessione è stata legata alla posizione della supermodella contro la devastante guerra a Gaza.

Un bersaglio costante: Bella Hadid

La supermodella non è nuova alle accuse di antisemitismo.

Nel 2021, Hadid fu accusata da Israele dopo aver pronunciato lo slogan "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera" in una diretta su Instagram. L'account ufficiale di Israele su X, allora conosciuto come Twitter, la accusò di "promuovere l'idea di gettare gli ebrei in mare".

"La verità è che quando celebrità come Bella Hadid sostengono di gettare gli ebrei in mare, stanno sostenendo la distruzione dello Stato ebraico", si leggeva in un comunicato dell'account ufficiale di Israele.

Dopo la controversia sulla pubblicità delle scarpe, lo stesso account definì Hadid "una modella per metà palestinese con una storia di diffusione dell'antisemitismo e di incitamento alla violenza contro gli israeliani e gli ebrei". Aggiunse inoltre: "Lei e suo padre promuovono regolarmente calunnie di sangue contro gli ebrei e teorie del complotto antisemite". Il post israeliano menzionava anche Adidas, assumendo un tono critico nei confronti del marchio.

Hadid è stata inoltre presa di mira da organizzazioni filo-israeliane.

"È semplicemente ripugnante che lei promuova una scarpa che commemora un'Olimpiade in cui è stato versato così tanto sangue ebraico", ha dichiarato Sacha Roytman, CEO del Movimento per la Lotta contro l'Antisemitismo.

Il passato nazista di Adidas

Tuttavia, il passato oscuro del gigante delle scarpe sportive, in particolare i suoi legami con il partito nazista di Hitler, è ben documentato.

Alle Olimpiadi di Berlino del 1936, molti atleti tedeschi indossarono le scarpe Dassler di Adidas durante un evento progettato dal regime nazista per dimostrare la superiorità atletica ariana nel mondo.

All'epoca, i fondatori del marchio, i fratelli Adi e Rudi Dassler, erano membri del partito nazista e firmavano le loro lettere con la frase "Heil Hitler". Queste informazioni sono citate nel libro di Barbara Smit, “Sneaker Wars”, e in un articolo della rivista Time.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, i fratelli Dassler sospesero la produzione di scarpe sportive e convertirono la loro fabbrica per costruire il Panzerchreck (Terrore dei carri armati), un'arma anticarro progettata per distruggere i carri armati degli Alleati.

Adidas ha mantenuto il silenzio sui suoi legami passati con il partito nazista. Nel sito web ufficiale dell'azienda di abbigliamento sportivo, non viene menzionata alcuna storia prima del 1949, l'anno ufficiale della fondazione del marchio.

Una separazione costosa con Kanye West

I legami dell'azienda con la Germania nazista sono tornati alla ribalta nel 2022, dopo la fine della collaborazione con il famoso rapper Kanye West a seguito dei suoi commenti antisemiti. Kanye West, ora conosciuto come "Ye", è stato pesantemente criticato per aver dichiarato: "Farò una mossa mortale contro gli ebrei... Mi avete ingannato e avete escluso chiunque non fosse d'accordo con voi."

Adidas ha annunciato di aver interrotto ogni rapporto con West, il che è costato all'azienda 246 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno, con i suoi ricavi totali in calo dell'1%.

Nel marzo 2024, Adidas ha dichiarato di aver donato – o di avere in programma di donare – oltre 150 milioni di dollari derivanti dalla vendita delle sneakers Yeezy, inizialmente sospese e disegnate da West, a gruppi impegnati nella lotta contro l'antisemitismo.

Tuttavia, alcuni critici hanno accusato Adidas di aver reagito "troppo lentamente", sottolineando che l’azienda ha impiegato due settimane per prendere provvedimenti.

Accuse di "intenzionalità”

Quando la pubblicità con Bella Hadid è stata lanciata, molti hanno accusato Adidas di "non aver imparato dagli errori del passato". Alcuni hanno persino descritto la campagna come "così calcolata e perfettamente antisemita da rendere difficile credere che si tratti di un semplice errore".

Secondo quanto riportato Hadid ha assunto un avvocato per intentare una causa contro Adidas per la mancanza di responsabilità pubblica. Secondo le fonti citate dal sito web di intrattenimento americano TMZ, la modella ha dichiarato che l’azienda “ha guidato una campagna spietata e dannosa”.

Adidas ha risposto alle critiche sulle pubblicità affermando che si trattava di un "errore involontario".

"Siamo consapevoli del fatto che sono stati fatti collegamenti con eventi storici tragici – anche se completamente non intenzionali – e ci scusiamo per qualsiasi disagio o turbamento causato", ha dichiarato l’azienda in un comunicato. Ha inoltre annunciato di essere in fase di revisione del resto della campagna.

Il comunicato si è concluso con le seguenti parole: "Ci scusiamo anche con i nostri partner Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé e altri per qualsiasi impatto negativo subito. Stiamo rivedendo la campagna."

Uno Stato accusato di genocidio

La controversia sulla campagna pubblicitaria di Bella Hadid coincide con il periodo in cui Israele è stato accusato di genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

Durante la devastante guerra di Israele contro Gaza, le dichiarazioni delle autorità israeliane hanno contenuto riferimenti alla pulizia etnica. Queste affermazioni sono arrivate da decisori israeliani come il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri ministri del governo di estrema destra.

Il 9 ottobre, a seguito dell'operazione oltre il confine di Hamas contro Israele, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato un "assedio totale" su Gaza, dichiarando che Israele stava combattendo contro "animali umani". Ha inoltre annunciato l’interruzione della fornitura di elettricità e il blocco dell’accesso di cibo e carburante alla regione.

Il 14 ottobre, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato: "A Gaza non ci sono civili innocenti." Due settimane dopo, il primo ministro Netanyahu ha rifiutato qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco, citando un versetto biblico:

"La nostra Bibbia dice: Ricorda ciò che ti ha fatto Amalek."

Netanyahu ha aggiunto: "Noi ricordiamo e combattiamo... I nostri soldati fanno parte dell'eredità dei guerrieri ebrei che risale a 3.000 anni fa."

La guerra Israele-Gaza ha costretto più di 2 milioni di palestinesi a lasciare le loro case, ha ucciso oltre 39.000 persone – la maggior parte donne e bambini – e ha ferito più di 90.000 individui.

Critica al genocidio o antisemitismo?

La guerra di Israele contro Gaza ha riacceso il dibattito sulla definizione dell’antisemitismo e sulla questione se qualsiasi critica a Israele possa essere considerata un discorso d’odio antisemita.

Dal 7 ottobre, Netanyahu ha spesso accusato di antisemitismo coloro che criticano Israele o le sue politiche, paragonandoli ai nazisti. Secondo alcuni, questo uso del termine rischia di sminuirne il significato.

Bella Hadid, una delle voci più note contro le azioni di Israele nella regione, è solo una delle tante personalità palestinesi ad essere stata presa di mira con queste accuse.

"Non ogni critica a Israele è antisemita," ha dichiarato lo storico israeliano Tom Segev all'agenzia di stampa AP.

"Un tale discorso rischia di delegittimare completamente ogni critica non appena la si definisce odio antisemita, cercando di soffocare il dibattito."