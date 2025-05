"Come dovremmo interpretare la dichiarazione ampiamente riportata del portavoce del Ministero degli Esteri cinese: "Se è la guerra ciò che gli Stati Uniti vogliono, che sia una guerra tariffaria, commerciale o di altro tipo, siamo pronti a combattere fino alla fine"?

Molti l'hanno considerata un'escalation nella guerra verbale, almeno da parte cinese. È un'affermazione inquietante, soprattutto perché raramente sentiamo dichiarazioni così dirette provenire ufficialmente dal Ministero degli Esteri cinese, per poi essere rilanciate su vari account ufficiali dei social media in tutto il mondo.

In sostanza, non si tratta della consueta retorica aggressiva a cui siamo abituati da parte del Ministero della Difesa, del Global Times o dei cosiddetti diplomatici "lupi guerrieri", che occasionalmente escono dal copione prestabilito o lo fanno su indicazione specifica, mantenendo comunque una certa distanza dal centro decisionale.

Inoltre, è particolarmente sorprendente perché, nei mesi precedenti le elezioni negli Stati Uniti, le dichiarazioni ufficiali della Cina, così come la copertura dei media statali, hanno trattato Washington con estrema cautela, cercando di comprendere quale direzione avrebbe intrapreso Donald Trump senza farsi coinvolgere in una spirale di ritorsioni, una dinamica che Trump solitamente predilige."

"Ora che è evidente che la nuova amministrazione statunitense sta adottando un approccio decisamente aggressivo nei confronti della Cina, questa dichiarazione diretta segnala che, almeno sul piano retorico, Pechino ha deciso di abbandonare ogni cautela.

Potremmo anche interrogarci se questo rappresenti una svolta nella strategia cinese, in preparazione a una fase di confronto più diretto con gli Stati Uniti. Se il disimpegno americano dall'Ucraina dovesse effettivamente consentire a Washington di concentrare tutta la sua attenzione sulla Cina, come alcuni analisti ipotizzano, allora questo è il momento opportuno per Pechino di assumere una posizione inequivocabilmente risoluta, giungendo persino ad affermare la propria disponibilità allo scontro qualora gli Stati Uniti la provocassero.

Da un lato, tale posizione si allinea perfettamente con l'affermazione di Pechino secondo cui, in questa nuova era, la Cina è tornata al centro dello scenario mondiale come grande potenza, già impegnata nella costruzione di un ordine multipolare.

Dall'altro, Trump ha dimostrato in diverse occasioni l'importanza della prudenza nei rapporti con la Russia, evocando ripetutamente il rischio di una possibile terza guerra mondiale qualora tali relazioni venissero gestite in modo imprudente."

"Questo offre un contesto significativo mentre Trump si prepara a risolvere la guerra che si è sviluppata sotto l'amministrazione Biden nei confronti della Russia: i leader statunitensi avevano promesso una sconfitta russa e la distruzione dell'economia di Mosca. Eppure, ci troviamo oggi con un presidente degli Stati Uniti che probabilmente negozierà condizioni che potrebbero confermare i guadagni russi, e lo farà senza la partecipazione diretta dei suoi alleati e persino senza l'Ucraina al tavolo delle trattative."

La lezione per la Cina appare piuttosto evidente: se Trump teme un'escalation con la Russia, se Mosca ha resistito alla NATO, all'Ucraina, all'Europa e agli Stati Uniti, riuscendo a preservare la propria economia nonostante sanzioni significative, allora la Cina, essendo una potenza considerevolmente più forte della Russia sia economicamente che militarmente, dovrebbe mantenere una posizione altrettanto ferma, soprattutto qualora la futura amministrazione Trump decidesse di mettere alla prova la sua determinazione.

Lo scorso anno, a Pechino esisteva un tacito consenso sul fatto che una seconda presidenza Trump avrebbe potuto favorire gli interessi cinesi. Certamente, alcuni analisti temevano che la risoluzione del conflitto in Ucraina avrebbe permesso a Washington di rivolgere maggiore attenzione verso la Cina. Tuttavia, si potrebbe anche argomentare che gli Stati Uniti abbiano utilizzato quel conflitto per compromettere le relazioni tra Cina ed Europa.

Nel frattempo, l'amministrazione Biden non ha affatto rallentato l'implementazione della sua strategia di contenimento nei confronti della Cina, intensificandola a tal punto che il rischio di confronto era divenuto preoccupantemente elevato già nel 2023, richiedendo un approccio più cauto. Parallelamente, diventava sempre più chiaro che gli obiettivi americani in Ucraina stavano incontrando difficoltà significative.

"Si potrebbe sostenere che il 2023 abbia rappresentato un anno di insuccesso strategico, rivelando i limiti concreti della capacità americana di ripristinare un ordine mondiale unipolare. Un periodo seguito da una progressiva stabilizzazione dell'economia cinese e da significativi avanzamenti tecnologici che hanno evidenziato l'inefficacia controproducente delle restrizioni tecnologiche imposte dagli Stati Uniti.

Di conseguenza, la strategia dell'amministrazione Biden non ha raggiunto i suoi obiettivi. Sebbene il ritorno di Trump offrisse agli Stati Uniti un'opportunità favorevole per modificare il proprio approccio, i dirigenti cinesi erano relativamente fiduciosi che egli si sarebbe dimostrato persino meno efficace del suo predecessore nel raccogliere sostegno internazionale contro la Cina. Ritenevano che avrebbe contribuito ulteriormente alla polarizzazione e alle difficoltà di governance tra gli alleati americani e all'interno degli stessi Stati Uniti, oltre a mostrarsi più propenso a negoziare un accordo commerciale, come avvenne durante il suo primo mandato.

Questo perché una guerra commerciale finisce inevitabilmente per provocare notevoli disagi ai cittadini americani e, prima o poi, i colleghi di Trump al Congresso dovranno confrontarsi con elettori che desiderano la pace e un alleviamento dell'inflazione, esattamente come lui ha promesso loro."

"Infatti, se i Repubblicani dovessero perdere il controllo del Congresso, il secondo mandato di Trump potrebbe essere considerato un altro insuccesso, e la prospettiva dello status di lame duck (presidente con limitata capacità di azione) evocherebbe per alcuni osservatori cinesi il popolare meme che raffigura Trump come 'gallo d'oro'.

Sebbene Trump non abbia ancora pienamente svelato le sue intenzioni, Pechino percepisce gli Stati Uniti esplorare contemporaneamente tre possibili direttrici strategiche. La prima consiste nell'investire completamente sul decoupling e sul contenimento della Cina. Tuttavia, questa strada potrebbe innescare una guerra economica che indurrebbe Pechino a muoversi contro il dollaro, con il rischio di condurre più direttamente a un confronto militare, considerando che l'economia statunitense (e di conseguenza la potenza militare americana) si fonda in larga misura sulla supremazia del dollaro come valuta di riferimento internazionale.

Il secondo scenario contempla una politica di ripiegamento strategico verso una sfera d'influenza più circoscritta, una sorta di rinnovata Dottrina Monroe, come suggeriscono alcune iniziative di Trump, con un ritorno prioritario nell'emisfero occidentale, dove gli Stati Uniti beneficiano di un vantaggio geografico. A questo potrebbero accompagnarsi interventi nei confronti della Groenlandia e del Canada, data l'importanza crescente delle regioni settentrionali in relazione ai cambiamenti climatici."

"Nel frattempo, Cina e Russia dovranno ridefinire le rispettive sfere d'influenza, particolarmente in Asia centrale, il che potrebbe rivelarsi più complesso del previsto, nonostante i progressi conseguiti grazie alla loro partnership strategica e alla cooperazione attraverso la Belt and Road Initiative, i BRICS e l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Il terzo scenario ipotizza che Trump stia accumulando strumenti di pressione per un accordo complessivo (grand bargain), mirando a ottenere il massimo dalla Cina: protezione per il dollaro, per l'economia statunitense e per gli interessi strategici americani nel continente americano, mentre contemporaneamente favorirebbe gli investimenti e la produzione cinese negli Stati Uniti, superando così l'Europa in questa competizione. Questa possibilità risulta certamente vantaggiosa per Pechino e preoccupante per l'Europa, e tra le tre opzioni potrebbe rivelarsi la più realistica, a condizione che venga attuata prima delle elezioni di medio termine del Congresso.

È ragionevole ritenere che la Cina comprenda queste tattiche e le possibili traiettorie strategiche e che abbia predisposto piani di contingenza per ciascuna di esse. Nel frattempo, Pechino evita di mostrarsi allarmata o allarmistica, poiché è consapevole che è esattamente questa la reazione che Trump cerca di suscitare. L'ultima cosa che vorrebbe sentirsi dire è che una potenza più forte della Russia è pronta al confronto. E, a differenza di Canada, Messico, Panama e Colombia, la Cina non si lascerà intimidire né costringere a concessioni."