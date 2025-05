Secondo un'importante testata spagnola del settore aeronautico, l’HÜRJET — jet da addestramento avanzato progettato da TUSAŞ — è stato selezionato dalle Forze Aeree e Spaziali spagnole come nuovo velivolo per la formazione dei piloti.

Mentre il 2025 Salone Internazionale della Difesa e della Sicurezza (FEINDEF) volge al termine, un importante evento è previsto per mercoledì 14 maggio.

La rivista Avion Revue Internacional ha riferito che è stato firmato un memorandum d'intesa tra l'industria della difesa spagnola e il programma HÜRJET, gettando le basi per una futura cooperazione per la fornitura di un nuovo aereo da addestramento avanzato alle forze aerospaziali spagnole.

Secondo fonti del settore della difesa, il programma spagnolo dovrebbe procedere in due fasi. Secondo Avion Revue, la prima fase, che sarebbe stata concordata, prevede la produzione completa del velivolo in Türkiye e la certificazione dell'aereo prodotto da parte dell'industria spagnola. La seconda fase, attualmente in fase di negoziazione, comporterà l'integrazione di sistemi spagnoli e un ruolo più ampio per le aziende spagnole dell'industria della difesa nel processo di produzione.

Questo sviluppo rappresenta un passo importante per far sì che l'HÜRJET diventi la piattaforma di addestramento di nuova generazione per i piloti militari spagnoli e rappresenta una grande opportunità sia per le forze aeree e spaziali spagnole che per l'industria della difesa del Paese.

L'HÜRJET, il velivolo d'attacco leggero indigeno della Türkiye, mira a sostituire gli addestratori a reazione ormai obsoleti e ad essere utilizzato come addestratore avanzato a reazione a causa del crescente numero e delle mutevoli configurazioni degli aerei di quinta generazione.

L'HÜRJET, lungo 13,6 metri, ha un'apertura alare di 9,5 metri.

Approfondimento della cooperazione nel settore della difesa

Lunedì, il Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento turco (TBMM), Fuat Oktay, ha dichiarato che l’HÜRJET è diventato uno degli elementi fondamentali nel rafforzamento della cooperazione in ambito difensivo tra la Türkiye e la Spagna.

Oktay ha sottolineato che, soprattutto nel contesto delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale lungo l’asse euro-atlantico, le relazioni bilaterali nell’ambito della difesa si sono significativamente rafforzate negli ultimi anni. Ha inoltre evidenziato che l’aereo da addestramento HÜRJET rappresenta uno dei principali progetti di difesa della Türkiye e che la sua esportazione costituisce una pietra miliare per la rapida crescita della capacità industriale del settore difensivo turco.

Questi colloqui si sono svolti nei giorni precedenti la fiera internazionale della difesa FEINDEF 2025, tenutasi a Madrid dal 12 al 14 maggio. Mentre due anni fa la Türkiye partecipava alla fiera con sole due aziende, quest'anno è stata rappresentata da una delegazione composta da 32 imprese.

“La Spagna mostra un chiaro interesse verso la nostra industria della difesa e puntiamo ad ampliare questa cooperazione anche nel quadro dell’UE”, ha dichiarato Oktay, sottolineando anche la stretta collaborazione tra i due paesi in settori non legati alla difesa. Ha ribadito l’impegno congiunto a istituzionalizzare il partenariato strategico in ambiti come turismo, agricoltura, energie rinnovabili, sanità e ricerca e sviluppo.

Anche il Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato spagnolo, Landaluce, ha condiviso tali considerazioni, definendo la visita della delegazione turca “un onore”. Ha inoltre evidenziato le crescenti iniziative congiunte tra settori diversi, sottolineando il potenziale di Türkiye e Spagna come attori chiave nel Mediterraneo e all'interno della NATO.