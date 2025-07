In un comunicato, il Comando Settentrionale degli Stati Uniti (US Northern Command) ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta schierando circa 200 Marines nello stato della Florida per supportare l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) nelle sue operazioni di immigrazione.

"Circa 200 Marines del Marine Wing Support Squadron 272, presso la Marine Corps Air Station New River, North Carolina, si stanno trasferendo in Florida per rafforzare la missione di enforcement interno dell'immigrazione dell'ICE con capacità amministrative e logistiche essenziali nei luoghi indicati dall'ICE," ha dichiarato il Comando Settentrionale giovedì.

"Questi Marines rappresentano la prima ondata di supporto del Comando Settentrionale degli Stati Uniti (USNORTHCOM) per questa missione dell'ICE."

Il comunicato ha inoltre indicato che altri luoghi di supporto includeranno gli stati della Louisiana e del Texas.

È stato aggiunto che i compiti dei membri saranno esclusivamente amministrativi e logistici, e sarà loro vietato avere contatti diretti con le persone sotto custodia dell'ICE.

Disordini a Los Angeles

L'annuncio è arrivato alcune settimane dopo che le operazioni di immigrazione a Los Angeles, in California, si sono trasformate in uno scontro violento tra agenti dell'ICE e manifestanti.

Dopo i primi scontri, Trump ha annunciato il dispiegamento della Guardia Nazionale e dei Marines nella seconda città più grande degli Stati Uniti, che hanno effettuato arresti di civili, gettando la città nel caos.

Sia il governatore della California, Gavin Newsom, sia il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, si sono opposti all'uso dei militari a Los Angeles, accusando il presidente di "militarizzazione illegale di Los Angeles."

Successivamente, Trump ha ordinato all'ICE di espandere le operazioni di immigrazione nelle città controllate dai Democratici, segnalando una potenziale ripetizione dei disordini visti a Los Angeles.