Il sindaco di Atene, Haris Doukas, ha risposto duramente domenica all'ambasciatore israeliano, affermando che la Grecia non ha bisogno di “lezioni di democrazia da chi uccide civili,” in seguito alle critiche del rappresentante israeliano riguardo presunti graffiti antisemiti nella capitale greca.

Parlando dopo che l'ambasciatore israeliano Noam Katz aveva accusato le autorità cittadine di non aver agito contro graffiti che avrebbero fatto sentire “a disagio” i visitatori israeliani, Doukas ha difeso l'operato della sua amministrazione e ha richiamato l'attenzione sulle atrocità commesse da Israele a Gaza.

“Come autorità municipale della città, ci siamo sempre opposti alla violenza e al razzismo. Ma non accettiamo lezioni di democrazia da chi uccide civili e bambini in fila per il cibo—da chi è responsabile della morte di decine di persone ogni giorno a Gaza a causa di bombardamenti, fame e sete,” ha dichiarato.

Doukas ha inoltre criticato quella che ha definito un'indignazione selettiva da parte dell'ambasciatore israeliano. “È sconvolgente che l'ambasciatore Katz scelga di concentrarsi esclusivamente sui graffiti—molti dei quali vengono rimossi—ignorando il genocidio senza precedenti che si sta compiendo a Gaza,” ha aggiunto.