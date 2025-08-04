POLITICA
2 min di lettura
«Non abbiamo bisogno di lezioni di democrazia da chi uccide civili»: il sindaco di Atene critica l'ambasciatore israeliano
Il sindaco di Atene, Haris Doukas, risponde duramente dopo che l'ambasciatore israeliano Noam Katz ha criticato le autorità cittadine per la presunta inattività riguardo ai graffiti antisemiti.
«Non abbiamo bisogno di lezioni di democrazia da chi uccide civili»: il sindaco di Atene critica l'ambasciatore israeliano
File photo of Haris Doukas, Mayor of Athens. / AP
4 agosto 2025

Il sindaco di Atene, Haris Doukas, ha risposto duramente domenica all'ambasciatore israeliano, affermando che la Grecia non ha bisogno di “lezioni di democrazia da chi uccide civili,” in seguito alle critiche del rappresentante israeliano riguardo presunti graffiti antisemiti nella capitale greca.

Parlando dopo che l'ambasciatore israeliano Noam Katz aveva accusato le autorità cittadine di non aver agito contro graffiti che avrebbero fatto sentire “a disagio” i visitatori israeliani, Doukas ha difeso l'operato della sua amministrazione e ha richiamato l'attenzione sulle atrocità commesse da Israele a Gaza.

“Come autorità municipale della città, ci siamo sempre opposti alla violenza e al razzismo. Ma non accettiamo lezioni di democrazia da chi uccide civili e bambini in fila per il cibo—da chi è responsabile della morte di decine di persone ogni giorno a Gaza a causa di bombardamenti, fame e sete,” ha dichiarato.

Doukas ha inoltre criticato quella che ha definito un'indignazione selettiva da parte dell'ambasciatore israeliano. “È sconvolgente che l'ambasciatore Katz scelga di concentrarsi esclusivamente sui graffiti—molti dei quali vengono rimossi—ignorando il genocidio senza precedenti che si sta compiendo a Gaza,” ha aggiunto.

recommended

Katz aveva espresso le sue osservazioni in un'intervista al quotidiano greco Kathimerini, dove aveva sottolineato l'impatto dei graffiti antisemiti sui visitatori israeliani e accusato le autorità cittadine di non fare abbastanza per rimuoverli.

Le dichiarazioni arrivano sullo sfondo della guerra in corso a Gaza, iniziata il 7 ottobre 2023. Secondo il Ministero della Salute palestinese nell'enclave, più di 60.800 palestinesi—per lo più donne e bambini—sono stati uccisi. Il blocco ha causato gravi carenze di cibo, acqua e medicine, con almeno 175 persone, tra cui 93 bambini, morte per cause legate alla fame.

Israele ha respinto ripetuti appelli internazionali per un cessate il fuoco. A novembre, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Separatamente, Israele è anche oggetto di un caso di genocidio presentato dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG).

Lo scontro diplomatico ad Atene evidenzia la crescente indignazione internazionale per la crisi umanitaria a Gaza e l'aumento dell'attenzione sul comportamento di Israele nella sua offensiva militare.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us