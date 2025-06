Il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato, durante una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump martedì sera, che il cessate il fuoco tra India e Pakistan dopo un conflitto di quattro giorni a maggio è stato raggiunto attraverso colloqui tra i due eserciti e non grazie a una mediazione statunitense, secondo quanto dichiarato dal più alto diplomatico indiano.

Trump aveva dichiarato il mese scorso che i vicini dell'Asia meridionale, entrambi dotati di armi nucleari, avevano concordato un cessate il fuoco dopo colloqui mediati dagli Stati Uniti e che le ostilità erano terminate dopo il suo invito ai due paesi a concentrarsi sul commercio invece che sulla guerra.

“Il primo ministro Modi ha affermato chiaramente al presidente Trump che durante questo periodo non ci sono stati colloqui in nessun momento su argomenti come un accordo commerciale India-USA o una mediazione statunitense tra India e Pakistan,” ha dichiarato il Segretario agli Esteri indiano Vikram Misri in una dichiarazione alla stampa.

“I colloqui per cessare le azioni militari sono avvenuti direttamente tra India e Pakistan attraverso i canali militari esistenti e su insistenza del Pakistan. Il primo ministro Modi ha sottolineato che l'India non ha mai accettato mediazioni in passato e non lo farà mai,” ha aggiunto.

Misri ha spiegato che i due leader hanno parlato al telefono su richiesta di Trump a margine del vertice del G7 in Canada, al quale Modi ha partecipato come ospite. La chiamata è durata 35 minuti.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla telefonata tra Modi e Trump.

Il Pakistan ha precedentemente dichiarato che il cessate il fuoco è avvenuto dopo che il suo esercito ha risposto a una chiamata iniziata dall'esercito indiano il 7 maggio.