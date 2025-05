Gli archeologici hanno affermato che la scoperta di una città fortificata di 4.000 anni fa, nascosta in un'oasi dell'odierna Arabia Saudita, rivela come la vita all'epoca si cambiava lentamente da un’esistenza nomade a quella urbana.

I resti della città, chiamata al-Natah, sono rimasti nascosti per lungo tempo nell'oasi murata di Khaybar, una piccola area verde e fertile circondata dal deserto nel nord-ovest della Penisola Arabica.

Secondo una ricerca guidata dall'archeologo francese Guillaume Charloux, pubblicata all'inizio di quest'anno, nel sito è stato scoperta una muraglia lunga 14,5 chilometri.

Per un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS One, un team di ricercatori franco-sauditi ha fornito "prove che queste mura sono organizzate attorno a un habitat", ha dichiarato Charloux.

“La grande città, che ospitava fino a 500 abitanti, fu costruita intorno al 2400 a.C., durante l'inizio dell'età del Bronzo”, spiegano i ricercatori.

“Fu abbandonata circa mille anni dopo. Nessuno sa perché," ha detto Charloux. Quando fu costruita al-Natah, le città stavano fiorendo nella regione del Levante lungo il Mar Mediterraneo, dall'attuale Siria alla Giordania.

All'epoca, si pensava che il nord-ovest dell'Arabia fosse un deserto arido, attraversato da nomadi pastorali e punteggiato da siti funerari. Questo fino a 15 anni fa, quando gli archeologi scoprirono le mura risalenti all'Età del Bronzo nell'oasi di Tayma, a nord di Khaybar. Questa "’prima scoperta fondamentale’ ha spinto gli scienziati a esaminare più da vicino queste oasi”, ha dichiarato Charloux.

"Urbanizzazione lenta"

Le rocce vulcaniche nere chiamate basalto nascondevano così bene le mura di al-Natah che "proteggevano il sito da scavi illegali", ha detto Charloux.

Tuttavia, osservando il sito dall'alto, si sono rivelati possibili percorsi e la fondamenta delle case, suggerendo dove gli archeologi dovessero scavare.

Hanno scoperto fondazioni "abbastanza solide da supportare facilmente case di uno o due piani", ha detto Charloux, sottolineando che c'era ancora molto lavoro da fare per comprendere appieno il sito.

Ma i loro primi risultati dipingono il quadro di una città di 2,6 ettari con circa 50 case situate su una collina, dotata di una propria muraglia.

Le tombe all'interno di una necropoli contenevano armi metalliche come asce e pugnali, oltre a pietre come l'agata, indicando una società relativamente avanzata per quell'epoca.

I frammenti di ceramica "suggeriscono una società relativamente egalitaria", ha affermato lo studio. Sono "ceramiche molto belle ma molto semplici", ha aggiunto Charloux.

La dimensione delle mura — che potevano raggiungere circa cinque metri di altezza — suggerisce che al-Natah fosse il centro di qualche tipo di potente autorità locale.

Lo studio ha dimostrato che queste scoperte rivelano un processo di "urbanizzazione lenta" durante la transizione tra la vita nomade e quella più stabile dei villaggi.

Ad esempio, le oasi fortificate potrebbero essere state in contatto tra loro in un'area ancora perlopiù abitata da gruppi di nomadi pastorali. Tali scambi potrebbero aver posto anche le basi per la "via dell'incenso", che vedeva il commercio di spezie, incenso e mirra dal sud dell'Arabia fino al Mediterraneo.

Al-Natah era ancora piccola rispetto alle città della Mesopotamia o dell'Egitto durante quel periodo.

Ma in queste vaste distese di deserto, sembra che ci fosse "un altro percorso verso l'urbanizzazione", rispetto agli stati-città, uno "più modesto, molto più lento e abbastanza specifico per il nord-ovest dell'Arabia", ha dichiarato Charloux.