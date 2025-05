Gli operatori della rete elettrica in Spagna e Portogallo hanno dichiarato che le forniture di energia sono tornate alla normalità, un giorno dopo un blackout paralizzante che ha colpito la penisola iberica.

Portogallo

Martedì, il governo ha annunciato che tutti i 6,4 milioni di clienti elettrici avevano visto le forniture di energia normalizzate dopo il blackout nazionale. In una dichiarazione, ha affermato che tutti gli aeroporti erano operativi, sebbene con alcune operazioni di recupero ancora in corso a Lisbona, e che i treni erano funzionanti. Anche le scuole stavano riaprendo e il servizio sanitario era completamente stabilizzato.

L'operatore della rete portoghese REN ha dichiarato all'AFP che “tutte le sottostazioni della rete di trasporto nazionale sono state ripristinate” e che “ora possiamo affermare che la rete è perfettamente stabilizzata.”

Spagna

In Spagna, l'operatore della rete elettrica Red Eléctrica ha dichiarato di essere stato in grado di soddisfare praticamente tutta la domanda elettrica del paese nella prima mattinata di martedì, mentre il sistema si stava gradualmente riprendendo dal blackout nazionale di lunedì, anche se la maggior parte dei treni non era ancora in funzione.

Tutte le sottostazioni spagnole erano operative martedì mattina, ha affermato Red Eléctrica in un post sui social media X. “Continuiamo a lavorare dal centro di controllo elettrico per garantire la totale normalizzazione del sistema,” ha aggiunto.

La rete metropolitana di Madrid ha dichiarato di aver ripreso le operazioni alle 8 del mattino (0600 GMT) con l'80% dei treni in circolazione, ma l'operatore delle infrastrutture ferroviarie Adif ha affermato che la maggior parte dei treni a livello nazionale non era ancora operativa.

Un'enorme interruzione di corrente ha colpito la maggior parte della penisola iberica lunedì mattina, paralizzando sia la Spagna che il Portogallo: gli aerei sono stati bloccati a terra, i trasporti pubblici si sono fermati e gli ospedali sono stati costretti a limitare le procedure di routine.

La fornitura di energia è stata gradualmente ripristinata in entrambi i paesi dal tardo pomeriggio e dalla prima serata di lunedì, anche se alcune operazioni non sono state in grado di riprendere martedì mattina.

La causa del blackout di lunedì non è chiara.

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che il paese ha subito una perdita di 15 GW di generazione elettrica in cinque secondi, equivalente al 60% della domanda nazionale. La perdita ha innescato una disconnessione delle reti spagnola e francese, provocando un collasso generale del sistema spagnolo, ha spiegato Eduardo Prieto, responsabile delle operazioni di Red Eléctrica, ai giornalisti lunedì sera.

Alcune aree della Francia hanno subito brevi interruzioni lunedì. I funzionari della rete portoghese hanno suggerito che il problema abbia avuto origine in Spagna.

La Spagna è uno dei maggiori utilizzatori di fonti di energia rinnovabile in Europa, ma l'interruzione di lunedì ha già acceso il dibattito sul fatto che la volatilità dell'approvvigionamento da solare o eolico abbia reso i suoi sistemi energetici più vulnerabili a tali blackout.

Le ragioni della perdita di energia sono sconosciute, ha detto Sánchez, aggiungendo che non si escludono ipotesi. Il Primo Ministro portoghese Luís Montenegro ha dichiarato che non ci sono “indicazioni” che un attacco informatico sia stato la causa del blackout.