Le difficoltà persistenti dell'Europa in materia di sicurezza e difesa derivano da una "cecità strategica" nella percezione della Turchia, afferma un alto parlamentare turco, avvertendo che questo fallimento è, in ultima analisi, autolesionista.

Fuat Oktay, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento turco e deputato del partito di governo Giustizia e Sviluppo (AK Party), sostiene che le attuali carenze militari e l'ansia diffusa in Europa siano dirette conseguenze di questa visione strategica errata.

“L'entità della carenza militare e l'attuale atmosfera di panico in Europa sono il risultato di questa cecità strategica,” ha dichiarato Oktay all'emittente turca TRT Haber lunedì, durante la sua visita all'ufficio londinese di TRT World a margine del Concordia Europe Summit, un incontro di alto livello tra responsabili politici.

Ha sottolineato che questo errore di valutazione è particolarmente evidente da Ankara, notando come il ruolo della Türkiye nella sicurezza europea sia spesso sottovalutato nonostante la sua importanza.

Oktay ha spiegato che le minacce alla sicurezza oggi si estendono oltre l'aggressione militare convenzionale. “Le minacce non derivano solo da attacchi militari in una dimensione, ma hanno anche diverse dimensioni come il terrorismo, gli attacchi informatici e la migrazione internazionale,” ha affermato.

Secondo Oktay, l'Europa deve abbandonare l'idea di essere il centro del mondo se spera di superare le sfide attuali. “Abbiamo voluto trasmettere il messaggio all'Europa che non dovrebbe vedersi come il centro del mondo,” ha detto. “Abbiamo spiegato che può uscire da questa cecità strategica quando si vede come parte del mondo, non il centro... e che da questa prospettiva, la Türkiye si trova in una posizione più sicura in termini di sicurezza europea.”

Ha sottolineato che la società multireligiosa e multiprospettica della Türkiye potrebbe aggiungere una forza significativa all'Europa se fosse meglio integrata nel quadro di sicurezza in evoluzione del continente.

Un attore chiave

Il summit coincide con importanti dibattiti in Europa sulla costruzione di una nuova architettura di difesa. Con gli Stati Uniti che modificano la loro posizione sotto la presidenza di Donald Trump, l'UE sta considerando la formazione di un'alleanza di difesa congiunta meno dipendente dal supporto militare di Washington.

La dichiarazione di Trump secondo cui spetta all'Europa, e non agli Stati Uniti, garantire la sicurezza dell'Ucraina ha intensificato queste discussioni.

Per affrontare queste preoccupazioni, l'UE ha istituito una piattaforma chiamata iniziativa dei “paesi affini” per allineare le priorità di difesa con i membri della NATO, inclusa la Türkitye—alleata della NATO e paese candidato all'UE.

Nonostante le recenti tensioni, la Türkiye rimane un attore chiave nell'ecosistema di difesa europeo. Oktay ha evidenziato i progressi del paese nell'industria della difesa e la sua capacità di dispiegare forze militari. “La Türkiye, la seconda potenza più grande della NATO, è il paese più preparato in Europa in termini di industria della difesa e della forza che può inviare sul campo,” ha detto.

Le relazioni di difesa della Türkiye con gli alleati della NATO sono state tese a causa delle sanzioni statunitensi seguite all'acquisto da parte di Ankara dei sistemi missilistici russi S-400. Queste sanzioni hanno portato all'esclusione della Türkiye dal programma di caccia F-35 guidato dagli Stati Uniti.

Tuttavia, Oktay ha ribadito che la collaborazione con la Türkiye è essenziale. “Abbiamo cercato di spiegare che lavorare insieme alla Türkye nella nuova architettura di sicurezza e uscire da questa cecità strategica sarebbe nell'interesse dell'Europa stessa. Continueremo a spiegarlo in ogni occasione.”

‘La voce di quelli senza voce’

Ha inoltre scambiato auguri per l'Eid al-Adha con il personale e ha elogiato il lavoro di TRT World, descrivendolo come un rappresentante chiave della Türkiye nel panorama mediatico internazionale.

In una dichiarazione dopo la visita, ha affermato: “Visitando l'ufficio londinese di TRT World, che rappresenta la Türkiye—la voce dei senza voce—nel settore, abbiamo avuto l'opportunità di celebrare l'Eid con il personale e di esprimere la nostra gratitudine a nome della nostra nazione.”

Oktay ha sottolineato che la missione di TRT World va oltre la semplice trasmissione, servendo come una potente piattaforma per trasmettere le prospettive della Turchia all'estero. “Far sentire la voce della nostra nazione in tutto il mondo non è solo un dovere, ma una responsabilità storica. Siamo orgogliosi di istituzioni come TRT World che portano con orgoglio la nostra bandiera e presentano risolutamente la giusta causa della nostra nazione al pubblico globale.”

Ha augurato al team un continuo successo e ha promesso un supporto costante per rafforzare le capacità di comunicazione globale della Türkiye.