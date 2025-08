Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito giovedì mattina che un accordo commerciale con il Canada sarà “molto difficile” dopo l’annuncio del sostegno canadese al riconoscimento dello Stato di Palestina.

“Wow! Il Canada ha appena annunciato il suo sostegno alla costituzione di uno Stato palestinese. Questo renderà molto difficile per noi concludere un accordo commerciale con loro. Oh Canada!!!”, ha scritto Trump in un messaggio sul social Truth.

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che il primo ministro canadese, Mark Carney, ha annunciato mercoledì che, a causa della “insostenibile” situazione umanitaria a Gaza, il suo paese intende riconoscere la Palestina come Stato a settembre.

Durante una conferenza stampa tenuta dopo aver presieduto virtualmente una riunione del Gabinetto a Ottawa, Carney ha dichiarato: “Il Canada prevede di riconoscere lo Stato di Palestina durante l’80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a settembre 2025.”