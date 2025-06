La Türkiye ha espresso profondo dolore per una sparatoria mortale avvenuta in una scuola nella città austriaca di Graz, offrendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco.

“Siamo profondamente rattristati per il tragico incidente di sparatoria avvenuto oggi (10 giugno) in una scuola a Graz, in Austria,” ha dichiarato il Ministero degli Esteri turco in un comunicato.

Ankara ha affermato di essere in stretto coordinamento con le autorità austriache per determinare se cittadini turchi siano stati coinvolti nell'attacco.

“Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita, così come al popolo austriaco, e auguriamo una pronta guarigione ai feriti,” si legge ne comunicato.