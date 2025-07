Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'ex presidente Barack Obama di aver orchestrato un colpo di stato contro di lui, suggerendo che ci dovrebbero essere "conseguenze severe" e sollecitando le autorità a "perseguirlo".

Parlando martedì nello Studio Ovale accanto al presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., Trump ha risposto a una domanda sul finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein e sulla trafficante di minori Ghislaine Maxwell, spostando l'attenzione su Obama.

"La caccia alle streghe di cui dovreste parlare è che hanno colto il presidente Obama sul fatto," ha detto.

"Quello che hanno fatto a questo paese... iniziando nel 2016 ma... continuando fino al 2020... hanno cercato di truccare le elezioni, e sono stati scoperti, e ci dovrebbero essere conseguenze molto severe per questo," ha aggiunto Trump.

Il presidente degli USA ha anche accusato Obama di un coinvolgimento diretto, affermando: "Obama è stato colto direttamente... I suoi ordini sono sui documenti. I documenti sono firmati."

Trump ha suggerito che ciò che le autorità hanno in mano non è solo una prova, ma una "prova inconfutabile che Obama è stato sedizioso, che Obama... stava cercando di guidare un colpo di stato."

Ha affermato che Obama, insieme all'ex Segretario di Stato Hillary Clinton e all'ex presidente Joe Biden, era dietro un'operazione criminale e che Obama era il "capo della banda."

"Quello che hanno fatto nel 2016 e nel 2020 è criminale al massimo livello," ha aggiunto.

"Hanno cercato di rubare le elezioni. Hanno cercato di oscurare le elezioni. Hanno fatto cose che nessuno ha mai nemmeno immaginato, nemmeno in altri paesi," ha detto.

'Tentativo debole di distrazione'

L'ufficio di Obama ha rilasciato una dichiarazione per respingere le affermazioni "bizzarre" e "oltraggiose" della Casa Bianca.

"Per rispetto dell'ufficio della Presidenza, il nostro ufficio normalmente non dà peso alle continue assurdità e disinformazioni che provengono da questa Casa Bianca con una risposta. Ma queste affermazioni sono abbastanza oltraggiose da meritare una replica. Queste accuse bizzarre sono ridicole e un debole tentativo di distrazione," si legge nella dichiarazione.

Obama ha respinto le accuse dell'amministrazione Trump secondo cui avrebbe manipolato le valutazioni dell'intelligence sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016.

Il Direttore dell'Intelligence Nazionale (DNI) Tulsi Gabbard ha pubblicato un rapporto venerdì scorso delineando presunte frodi elettorali e accusando i funzionari coinvolti di partecipare a una "cospirazione traditrice."

"Nulla nel documento pubblicato la scorsa settimana smentisce la conclusione ampiamente accettata che la Russia abbia lavorato per influenzare le elezioni presidenziali del 2016 ma non sia riuscita a manipolare alcun voto. Questi risultati sono stati confermati in un rapporto del 2020 dal Comitato di Intelligence del Senato bipartisan, guidato dall'allora presidente Marco Rubio," si legge nella dichiarazione dell'ufficio di Obama.

Obama è stato a lungo un bersaglio di Trump. Nel 2011, accusò l'allora presidente Obama di non essere nato negli Stati Uniti, spingendo Obama a pubblicare una copia del suo certificato di nascita.