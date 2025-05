Il recente annuncio del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui sarà "in attesa Putin in Türkiye " per possibili colloqui volti a porre fine alla guerra, ha attirato grande attenzione dai media internazionali.

Un eventuale incontro con il Presidente russo Vladimir Putin rappresenterebbe un passo significativo nel conflitto, ormai giunto al suo terzo anno.

I media di tutto il mondo hanno riportato l'annuncio di Zelenskyy con titoli e notizie in evidenza, sottolineando la possibilità di negoziati diretti tra Ucraina e Russia che potrebbero svolgersi in Türkiye..

Axios ha riportato con il titolo "Zelensky si recherà in Türkiye per possibili colloqui con Putin", citando un funzionario ucraino che ha dichiarato: "Zelenskyy sarà in Türkiye giovedì anche se la Russia non accetterà di iniziare un cessate il fuoco lunedì."

Il New York Times ha osservato che "la dichiarazione di Zelensky in un post su X non ha chiarito se la sua partecipazione dipenderà dall'accettazione preliminare di un cessate il fuoco da parte della Russia, ma ha ribadito l'appello affinché Mosca interrompa le ostilità per consentire la diplomazia."

La BBC ha riportato che "il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin a Istanbul giovedì per discutere la fine della guerra."

"Aspetterò Putin in Türkiye giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, ha scritto l'Independent citando il post di Zelensky su X.

Il Sunday Times ha riferito che "il presidente dell'Ucraina ha accettato di partecipare a negoziati di pace in Türkiye, che potrebbero rappresentare i primi colloqui diretti tra i due paesi dal 2022."

Il Kyiv Independent ha titolato: "Zelensky pronto a incontrare Putin in Türkiye e chiede un cessate il fuoco immediato."

Ukrinform ha riportato che "il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che la Russia attui un cessate il fuoco e che sarà personalmente in attesa del leader del Cremlino Vladimir Putin in Türkiye il 15 maggio."

Il quotidiano di Singapore The Straits Times ha riferito che "il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato l'11 maggio che sarebbe disposto a incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin in Türkiye 'personalmente' dopo che l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sono necessari colloqui diretti per determinare se la pace sia possibile."

Il sito di notizie Iran Front Page, con sede a Teheran, ha titolato: "Zelensky si dice pronto a incontrare Putin in Türkiye giovedì."

Il Moscow Times, in un articolo intitolato "Trump esorta l'Ucraina ad accettare colloqui con la Russia", ha citato il post di Zelensky: "Aspetterò Putin in Türkiye giovedì."

La rete di notizie Al Jazeera, con sede in Qatar, ha utilizzato il titolo sul suo sito web: "Zelenskyy spera in una tregua, dice che incontrerà Putin 'personalmente' in Türkiye", aggiungendo: "Il leader ucraino ha insistito sul fatto che deve esserci un cessate il fuoco completo e temporaneo prima di qualsiasi colloquio diretto con la Russia."

The Peninsula Qatar ha sottolineato la disponibilità del presidente ucraino a dialogare: "Zelenskyy offre di incontrare Putin in Türkiye personalmente."

Un'agenzia sudafricana ha titolato: "Zelenskyy dice che incontrerà Putin dopo che Trump gli ha detto di non aspettare una tregua."

Il Presidente russo Vladimir Putin, durante una conferenza stampa a Mosca, ha sottolineato che le autorità di Kiev sono state invitate a riprendere i negoziati interrotti alla fine del 2022, dichiarando: "Giovedì 15 maggio proponiamo la ripresa immediata dei negoziati diretti a Istanbul, esattamente dove erano stati interrotti, e soprattutto senza alcuna precondizione."

Zelensky, in un post su X, ha osservato che è stato proposto un cessate il fuoco completo e permanente alla Russia, affermando: "Aspettiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia."

Sottolineando che sarà in attesa Putin in Türkiye il 15 maggio, ha dichiarato: "Aspetterò Putin in Türkiye giovedì. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse."