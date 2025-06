Un'importante iniziativa diplomatica per allentare le tensioni tra Israele e Iran inizierà venerdì con un incontro internazionale di rilievo a Ginevra, mentre le potenze mondiali si mobilitano per prevenire un conflitto più ampio in Medio Oriente.

L'incontro dovrebbe aprire una finestra di due settimane per cercare una soluzione pacifica allo stallo in corso.

Diplomatici di alto livello del Regno Unito, della Francia e della Germania si incontreranno con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi per discutere il programma nucleare di Teheran ed esplorare possibili vie per evitare il confronto. È prevista anche la partecipazione della responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas.

L'incontro di Ginevra si svolge in un contesto di crescente preoccupazione per il rischio che la regione sia sull'orlo di un conflitto aperto. Secondo i funzionari, i colloqui mirano a creare slancio diplomatico in vista del vertice dei leader della NATO della prossima settimana all'Aia, dove saranno in agenda discussioni più ampie sulla sicurezza in Medio Oriente.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha espresso urgenza in un post su X: “La situazione in Medio Oriente rimane pericolosa. Siamo determinati a garantire che l'Iran non possieda mai un'arma nucleare.” Lammy ha dichiarato di aver "discusso come un accordo potrebbe evitare un'escalation del conflitto" alla Casa Bianca con il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff.

"Esiste ora una finestra di due settimane per raggiungere una soluzione diplomatica."

Lammy ha aggiunto che venerdì "si recherà a Ginevra per incontrare il Ministro degli Esteri iraniano insieme ai suoi omologhi francesi, tedeschi e dell'UE. Ora è il momento di fermare le gravi scene in Medio Oriente e prevenire un'escalation regionale che non gioverebbe a nessuno."

Il vertice della NATO, in programma per il 24 e 25 giugno all'Aia, dovrebbe attirare figure chiave come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altri leader dell'alleanza.