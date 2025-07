Il Pentagono ha stanziato 130 milioni di dollari nel bilancio del 2026 sotto il Counter-ISIS Train and Equip Fund (CTEF) per sostenere gruppi armati in Siria, inclusi le SDF ( Forze democratiche siriane) dominate dallo YPG.

Secondo un documento del Dipartimento della Difesa relativo alla giustificazione del bilancio 2026, il fondo mira a supportare l'addestramento, l'equipaggiamento e gli stipendi mensili delle SDF sostenute dagli Stati Uniti e dell'Esercito Libero Siriano, basati nel sud-est della Siria, insieme a "forze partner selezionate" in Iraq e Libano.

Indicando che lo stanziamento include armi leggere, forniture mediche e riparazioni di strutture, il documento afferma che una "rinascita" di Daesh rappresenta una minaccia per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per il popolo di Iraq, Siria, Libano e per la comunità globale.

L’ YPG è l'estensione siriana del PKK, un gruppo designato come organizzazione terroristica da Türkiye, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea.

La quota maggiore del finanziamento va al gruppo terroristico PKK/YPG

Dei 130 milioni di dollari destinati alla Siria nel bilancio 2026 del Pentagono, 7,42 milioni sono assegnati all'Esercito Libero Siriano, che, secondo il documento, dovrebbe "estendere la sua portata" contro i resti di Daesh nel deserto di Badiyah.

La grande maggioranza dei fondi, tuttavia, è destinata alle SDF.

Questo ultimo finanziamento si aggiunge ai 147,9 milioni di dollari nel 2025 e ai 156 milioni nel 2024 che Washington ha destinato a gruppi simili in Siria sotto la bandiera della lotta a Daesh, una giustificazione che Türkiye ha a lungo respinto come un pretesto per armare attori terroristici al suo confine.

Nella sua campagna terroristica durata quattro decenni, il PKK, designato come organizzazione terroristica da Türkiye, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ha causato la morte di oltre 40.000 persone, inclusi civili, donne e bambini.

Türkiye sostiene che equipaggiare il PKK/YPG sotto qualsiasi etichetta equivale a un supporto diretto al terrorismo.