Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha espresso lunedì seria preoccupazione per il livello di arricchimento dell'uranio in Iran, avvertendo che le attuali scorte del Paese si stanno pericolosamente avvicinando alla soglia necessaria per un'arma nucleare.

Parlando in una conferenza stampa dopo l'apertura della riunione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA a Vienna, il direttore generale Rafael Grossi ha dichiarato che il livello di arricchimento portato avanti da Teheran “non può essere ignorato.”

“L'arricchimento dell'uranio di per sé non è un'attività proibita, ed è qualcosa che i miei interlocutori iraniani mi ricordano sempre,” ha detto Grossi. “Ma quando si accumula e si continua ad accumulare... molto, molto vicino a ciò che è necessario per un dispositivo esplosivo nucleare, allora non possiamo ignorarlo.”

“Non esiste un uso medico o civile per questo. Ecco perché è importante per noi,” ha aggiunto.

Sebbene l'arricchimento sia consentito dal diritto internazionale e dagli impegni dell'Iran ai sensi del Trattato di Non Proliferazione (TNP), Grossi ha chiarito che il grado e il ritmo del programma di arricchimento iraniano sollevano preoccupazioni dal punto di vista delle salvaguardie.

Le sue osservazioni arrivano in un momento di rinnovate tensioni diplomatiche sul dossier nucleare iraniano. Iran e Stati Uniti hanno condotto cinque round di colloqui indiretti da aprile, mediati dall'Oman, nel tentativo di trovare un percorso per tornare a un accordo nucleare dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Piano d'Azione Congiunto Globale (JCPOA) nel 2018.

Tuttavia, un grande ostacolo rimane: il rifiuto dell'Iran di interrompere l'arricchimento, che insiste essere un suo diritto sovrano ai sensi del TNP. Nel frattempo, l'Iran ha dichiarato che un nuovo round di negoziati nucleari con gli Stati Uniti è stato pianificato per domenica.

Rispondendo a domande su un possibile rinvio del caso nucleare iraniano al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sulla riattivazione del meccanismo delle sanzioni “snapback,” Grossi ha affermato: “Beh, penso che tutto sia interconnesso.”

Ha osservato che, sebbene l'AIEA rimanga un organismo tecnico, sostiene gli sforzi diplomatici tra Teheran e Washington e continua il suo lavoro di verifica in modo indipendente.

Grossi ha anche commentato l'affermazione dell'Iran di aver ottenuto documenti relativi al programma nucleare israeliano.

“Questo sembra riferirsi a Soreq, che è una struttura di ricerca che ispezioniamo, tra l'altro,” ha detto, notando che l'agenzia non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sulla questione.

Ha affermato che, mentre l'AIEA monitora il sito di Soreq nell'ambito di un accordo di salvaguardie limitato con Israele, non ha accesso ad altre parti dell'infrastruttura nucleare israeliana, incluso l'impianto di Dimona.

Affrontando le recenti minacce israeliane di un attacco militare contro i siti nucleari iraniani, Grossi ha sottolineato il ruolo dell'agenzia nel promuovere soluzioni pacifiche.

“Stiamo cercando di risolvere questo problema senza l'uso della violenza o della forza,” ha dichiarato.

L'Iran ha risposto avvertendo che reagirebbe con forza a qualsiasi attacco, con funzionari che promettono “una risposta devastante” a qualsiasi azione militare israeliana.

Sebbene Grossi abbia ribadito che l'AIEA non sta accusando l'Iran di sviluppare armi nucleari, ha sottolineato che i livelli attuali di arricchimento richiedono attenzione e verifica internazionale.

“A causa del fatto che non abbiamo ricevuto le risposte di cui abbiamo bisogno, non possiamo garantire che tutto sia per usi pacifici,” ha affermato.