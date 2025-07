Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è disposto a negoziare una fine duratura della guerra a Gaza, ma solo se Hamas accetta di disarmarsi e rinunciare alla propria autorità politica nel territorio.

«Se questo può essere ottenuto tramite i negoziati, bene», ha detto Netanyahu in una dichiarazione video da Washington.

«Se non può essere ottenuto con i negoziati entro 60 giorni, dovremo ottenerlo con altri mezzi, usando... la forza del nostro eroico esercito».

Round difficile a Doha

Le sue dichiarazioni arrivano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua gli sforzi per garantire una tregua di 60 giorni con il gruppo di resistenza palestinese.

I colloqui tra le due parti sono in corso in Qatar, dove i mediatori spingono per un’intesa entro pochi giorni.

Mentre Netanyahu ha dichiarato che l’obiettivo è raggiungere un accordo durante l’attuale pausa nei combattimenti, ha avvertito che il mancato rispetto delle condizioni israeliane prolungherà la carneficina.

Secondo il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, sono stati compiuti progressi, ma restano importanti divergenze.

In un’intervista al quotidiano austriaco Die Presse, Saar ha affermato che le parti devono ancora trovare un accordo sul numero di prigionieri palestinesi da liberare in cambio degli ostaggi.

«Inizialmente saranno rilasciati otto ostaggi, seguiti da altri due al cinquantesimo giorno», ha spiegato, aggiungendo che Hamas ha anche accettato di restituire i corpi di 18 ostaggi.

Alla domanda se ai leader di Hamas possa essere concesso un passaggio sicuro in esilio, Saar ha risposto: «Sì, lo offriremo».

Hamas, dal canto suo, insiste sul ritiro completo delle truppe israeliane da Gaza, sul libero flusso di aiuti umanitari e su quelle che definisce «garanzie reali» per una pace duratura.

Un alto funzionario di Hamas, Bassem Naim, ha dichiarato all’agenzia AFP che il gruppo rifiuta qualsiasi controllo israeliano continuo su Gaza e si oppone alla creazione di «enclave isolate» per i palestinesi.

Ha inoltre condannato l’uso delle zone cuscinetto e ha chiesto la fine dell’attuale sistema di consegna degli aiuti sostenuto da Stati Uniti e Israele, che, secondo lui, ha causato la morte di civili.

La carneficina israeliana a Gaza

Sul terreno, l’agenzia di difesa civile palestinese di Gaza ha riferito che 17 persone, tra cui otto bambini, sono state uccise in un attacco israeliano nei pressi di una clinica medica a Deir al-Balah.

Testimoni hanno descritto scene di panico e spargimento di sangue.

«La terra ha tremato sotto i nostri piedi e tutto intorno a noi si è trasformato in sangue e urla assordanti», ha detto Yousef Al-Aydi, che si trovava in fila per ricevere razioni alimentari vicino alla clinica.

L’organizzazione umanitaria Project Hope, che gestisce la clinica, ha definito l’attacco «una palese violazione del diritto umanitario».

Israele sta portando avanti un genocidio a Gaza dall’ottobre 2023.

Secondo le autorità palestinesi, oltre 57.500 palestinesi sono stati uccisi, in gran parte donne e bambini.

Si teme che circa 11.000 palestinesi siano ancora sepolti sotto le macerie delle case distrutte, secondo l’agenzia ufficiale palestinese WAFA.

Tuttavia, esperti sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di molto i numeri ufficiali forniti dalle autorità di Gaza, stimando un totale che potrebbe arrivare a 200.000 morti.

Washington destina 3,8 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti militari al suo storico alleato Israele.

Dall’ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno speso oltre 22 miliardi di dollari a sostegno del genocidio israeliano a Gaza e delle guerre nei Paesi vicini.

Nonostante le critiche di alti funzionari statunitensi riguardo all’elevato numero di vittime civili a Gaza, Washington ha finora rifiutato di imporre condizioni al trasferimento di armi.

Nel novembre scorso, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso mandati d’arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Parallelamente, Israele è sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIJ) in un caso di genocidio avviato dal Sudafrica per la guerra condotta nell’enclave.