Il Presidente russo Vladimir Putin ha offerto domenica all'Ucraina di riprendere i colloqui di pace diretti a Istanbul, a partire dal 15 maggio.

Putin ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca che lunedì avrebbe avuto una conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan per richiedere una piattaforma per i colloqui, al fine di discutere percorsi verso la pace con l'Ucraina.

La Russia si e’ detta pronta a negoziare senza precondizioni.

"C'è una guerra in corso ora, e proponiamo di riprendere i negoziati. Coloro che cercano sinceramente la pace sosterranno questa iniziativa", ha affermato.

Il presidente ha aggiunto che un nuovo cessate il fuoco potrebbe potenzialmente essere negoziato a Istanbul.

"Le nostre proposte sono sul tavolo, e la scelta spetta alle autorità ucraine e ai loro supervisori", ha detto.

La Russia e l'Ucraina hanno tenuto colloqui a Istanbul nel marzo 2022 e hanno concordato una bozza di accordo di pace.