Mercoledì, i senatori del Senato degli Stati Uniti hanno bloccato due proposte di legge, una delle quali mirava all'accordo del presidente Donald Trump con il Qatar per accettare un jet di lusso come dono, destinato a diventare il prossimo Air Force One.

I senatori Chris Murphy, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Tim Kaine, Bernie Sanders, Mazie Hirono e Jeff Merkley hanno forzato un voto in Senato per bloccare una vendita di droni MQ-9 Reaper al Qatar del valore di 1,9 miliardi di dollari e una vendita di elicotteri Chinook agli Emirati Arabi Uniti per 1,3 miliardi di dollari.

Entrambe le risoluzioni sono state respinte con un voto di 39 a 56.

Rivolgendosi ai suoi colleghi prima dei voti, Murphy ha dichiarato che questi Paesi sono partner importanti per gli Stati Uniti nella regione.

"Quello che dobbiamo dire qui non è che sospenderemo permanentemente le nostre relazioni militari con questi paesi, ma che, per il momento, mentre queste due nazioni sono disposte a pagare tributi al presidente, non possiamo approvare o tollerare il normale corso degli affari," ha affermato Murphy davanti al Senato.

Durante la sua visita in Medio Oriente a maggio, Trump ha osservato che avrebbe accettato il lussuoso Boeing 747-8 dal Qatar, affermando: "Solo un PAZZO non accetterebbe questo dono a nome del nostro Paese."

Il dono di un aereo, stimato intorno ai 400 milioni di dollari, ha sollevato questioni di etica e legalità sia tra i Repubblicani che tra i Democratici.