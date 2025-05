Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca di aver raggiunto un accordo sia con il Presidente russo Vladimir Putin che con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per porre fine alla guerra in Ucraina.

Tuttavia, mercoledì Trump ha lasciato intendere che è ancora difficile raggiungere un accordo con Zelenskyy, osservando che il leader ucraino è un interlocutore più difficile di Putin.

Zelenskyy, nel frattempo, ha resistito alle critiche degli Stati Uniti per il suo rifiuto di riconoscere l'occupazione della penisola di Crimea da parte della Russia.

In un post sulla piattaforma Truth Social, mercoledì scorso, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la linea rossa di Zelenskyy, secondo cui la Crimea dovrebbe essere esclusa dai negoziati con la Russia, è “molto dannosa” per i colloqui di pace in corso.

“Nessuno chiede a Zelenskyy di riconoscere la Crimea come territorio russo”.

“Nessuno sta chiedendo a Zelenskyy di riconoscere la Crimea come territorio russo, ma se vuole la Crimea, perché non hanno combattuto undici anni fa quando è stata consegnata alla Russia senza sparare un solo proiettile?”, ha detto Trump.

In una conferenza stampa a Kiev, Zelensky ha detto che non c'è “nulla di cui parlare” sulla questione perché è contro la costituzione del Paese.

“L'Ucraina agirà sempre in conformità con la sua Costituzione e siamo fiduciosi che i nostri partner, compresi gli Stati Uniti, agiranno in conformità con decisioni forti”, ha dichiarato Zelenskyy in un post sulla piattaforma X in risposta alla dichiarazione di Trump.

Il post di Zelenskyy includeva anche una foto della Dichiarazione sulla Crimea rilasciata dall'allora Segretario di Stato americano Mike Pompeo nel 2018, in cui gli Stati Uniti si opponevano all'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e si impegnavano a “mantenere questa politica fino al ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina”.

Colloqui a Londra

Zelenskyy ha anche commentato i colloqui di pace tenutisi mercoledì a Londra con l'impegno di Francia e Gran Bretagna, affermando che Kiev spera che tale lavoro congiunto possa garantire una “pace duratura” nel suo Paese.

Zelenskyy ha dichiarato: “Le emozioni oggi sono state molto intense. Ma è positivo che cinque Paesi si siano uniti per rendere possibile la pace: Ucraina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania”, ha detto Zelenskyy.

Le parti hanno espresso i loro punti di vista e rispettato le rispettive posizioni. È stato importante che ogni parte non fosse solo un partecipante, ma un contributo significativo”, ha aggiunto.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha inoltre dichiarato mercoledì che Kiev sostiene la conclusione di un accordo di partenariato economico con gli Stati Uniti e si sta impegnando per completare i colloqui “tecnici” sulla creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina.

“Ho sottolineato che il governo ucraino sostiene la finalizzazione dell'accordo di partenariato economico e la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione”, ha dichiarato Shmyhal in un post sulla piattaforma X dopo i colloqui con il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent a Washington.