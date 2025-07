Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha dichiarato che l'Iran potrebbe essere in grado di iniziare a produrre uranio arricchito "nel giro di pochi mesi", nonostante i danni subiti da diverse strutture nucleari a seguito di attacchi statunitensi e israeliani, ha riportato CBS News sabato.

Israele ha lanciato attacchi in tutto l'Iran il 13 giugno, affermando che l'obiettivo era impedire a Teheran di sviluppare un'arma nucleare, un'ambizione che l'Iran ha negato costantemente. Successivamente, gli Stati Uniti hanno bombardato tre strutture chiave utilizzate per il programma nucleare iraniano.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'entità dei danni ai siti nucleari è "grave", ma i dettagli rimangono sconosciuti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito sul fatto che il programma nucleare iraniano è stato arretrato di "decenni".

Tuttavia, Grossi, direttore generale dell'AIEA, ha affermato che "alcune strutture sono ancora in piedi". "Potrebbero avere, sapete, nel giro di pochi mesi, direi, alcune cascate di centrifughe in funzione e in grado di produrre uranio arricchito, o anche meno tempo," ha detto Grossi venerdì, secondo una trascrizione dell'intervista pubblicata sabato.

Un'altra questione chiave è se l'Iran sia stato in grado di trasferire parte o tutta la sua scorta stimata di 408,6 chili (900 libbre) di uranio altamente arricchito prima degli attacchi. L'uranio in questione è arricchito al 60% — al di sopra dei livelli per uso civile ma ancora al di sotto del grado per armi nucleari. Questo materiale, se ulteriormente raffinato, potrebbe teoricamente essere sufficiente per produrre più di nove bombe nucleari.

Grossi in un'intervista che ha rilasciato a CBS, ha riferito: "Non sappiamo dove potrebbe trovarsi questo materiale. Quindi parte potrebbe essere stata distrutta durante l'attacco, ma parte potrebbe essere stata spostata. Ci deve essere, a un certo punto, una chiarificazione."

Per ora, i legislatori iraniani hanno votato per sospendere la cooperazione con l'AIEA e Teheran ha respinto la richiesta di Grossi di visitare i siti danneggiati, in particolare Fordow, la principale struttura di arricchimento dell'uranio.

"Dobbiamo essere in grado di verificare, confermare cosa c'è, dove si trova e cosa è successo," ha reso noto Grossi.

In un'intervista separata al programma "Sunday Morning Futures" di Fox News, Trump ha dichiarato di non credere che la scorta sia stata spostata. "È una cosa molto difficile da fare, inoltre non abbiamo dato molto preavviso," ha detto, secondo estratti dell'intervista. "Non hanno spostato nulla."

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio sabato ha sottolineato il sostegno di Washington agli "sforzi critici di verifica e monitoraggio dell'AIEA in Iran", lodando Grossi e la sua agenzia per la loro "dedizione e professionalità".

L'intervista completa con Grossi andrà in onda domenica su "Face the Nation with Margaret Brennan".