“Il complotto non è finito”

Miller ha sostenuto la valutazione del direttore della CIA, John Ratcliffe, secondo cui il complotto è ancora in corso. Ratcliffe aveva affermato che il fatto che i responsabili non abbiano ancora confessato potrebbe estendere i termini di prescrizione.

“I golpisti dello Stato profondo stanno ancora cercando di nascondere queste informazioni”, ha affermato Miller, aggiungendo: “Tutti questi comportamenti, tutte queste azioni dimostrano collettivamente che il complotto non è terminato, ma continua tuttora”.

Martedì, Donald Trump ha accusato l’ex presidente Barack Obama, che spesso aveva preso di mira durante il suo primo mandato, di aver orchestrato un “colpo di Stato” contro di lui, esortando le autorità a intraprendere azioni legali nei confronti del suo predecessore.

Questa dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda riguardante lo scandalo legato al finanziere Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell, condannata per traffico di minori.

L’ufficio di Obama ha definito le accuse mosse da Trump “bizzarre e ripugnanti”, rispondendo che si tratta di “un tentativo ridicolo e debole di distrarre l’opinione pubblica”.