Il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller ha chiesto che l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton e i membri dell’amministrazione Obama siano processati con l’accusa di aver tentato un “colpo di Stato” contro il presidente Donald Trump, attraverso l’inchiesta sul Russiagate.
In un’intervista rilasciata domenica a Fox News, Miller ha dichiarato: “La menzogna sulla collusione con la Russia contro Trump resta il più grande inganno nella storia di questo Paese. Si è trattato di un colpo di Stato… orchestrato dall’apparato di intelligence del Paese, dallo Stato profondo e dal Partito Democratico”.
Sostenendo che le nuove rivelazioni dell’intelligence abbiano ormai eliminato ogni dubbio, Miller ha ribadito che la cospirazione in questione “soddisfa pienamente tutti i requisiti giuridici per configurare il reato di istigazione all’insurrezione contro gli Stati Uniti”.
Miller ha accusato nomi come l’ex direttore della CIA John Brennan, l’ex direttore dell’FBI James Comey, il senatore californiano Adam Schiff e Hillary Clinton di aver condotto consapevolmente tale complotto.
“Oggi ogni singolo attore è parte di questa cospirazione”, ha dichiarato Miller, aggiungendo: “È giunto il momento di fare i conti… solo così potremo riprenderci questa democrazia”.
Alla domanda sui possibili sviluppi, Miller ha espresso fiducia nel fatto che il Dipartimento di Giustizia “seguirà questi fatti e intraprenderà tutte le azioni legali necessarie”.
“Il complotto non è finito”
Miller ha sostenuto la valutazione del direttore della CIA, John Ratcliffe, secondo cui il complotto è ancora in corso. Ratcliffe aveva affermato che il fatto che i responsabili non abbiano ancora confessato potrebbe estendere i termini di prescrizione.
“I golpisti dello Stato profondo stanno ancora cercando di nascondere queste informazioni”, ha affermato Miller, aggiungendo: “Tutti questi comportamenti, tutte queste azioni dimostrano collettivamente che il complotto non è terminato, ma continua tuttora”.
Martedì, Donald Trump ha accusato l’ex presidente Barack Obama, che spesso aveva preso di mira durante il suo primo mandato, di aver orchestrato un “colpo di Stato” contro di lui, esortando le autorità a intraprendere azioni legali nei confronti del suo predecessore.
Questa dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda riguardante lo scandalo legato al finanziere Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell, condannata per traffico di minori.
L’ufficio di Obama ha definito le accuse mosse da Trump “bizzarre e ripugnanti”, rispondendo che si tratta di “un tentativo ridicolo e debole di distrarre l’opinione pubblica”.