Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà mercoledì il presidente siriano in Arabia Saudita, a seguito di un annuncio a sorpresa secondo cui gli Stati Uniti revocheranno tutte le sanzioni contro il governo siriano.

Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni settori della sua amministrazione, Trump ha annunciato martedì, durante un discorso a Riad, che intende revocare le sanzioni contro la Siria.

Il presidente statunitense ha accettato di "salutare" il presidente siriano Ahmed Alsharaa, che sarà a Riad per partecipare agli incontri del il Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Il primo giorno del viaggio di quattro giorni di Trump nella regione del Golfo è stato segnato da cerimonie sfarzose e da accordi economici, tra cui un impegno da 600 miliardi di dollari da parte dell'Arabia Saudita per investimenti negli Stati Uniti e la vendita di armi americane al regno per un valore di 142 miliardi di dollari.

Mercoledì, più tardi nella giornata, Trump si recherà nella capitale del Qatar, Doha, dove parteciperà a una visita di Stato con l'Emiro Sheikh Tamim bin Hamad al Thani e altri funzionari.

Il Qatar, alleato strategico degli Stati Uniti, dovrebbe annunciare investimenti per centinaia di miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Israele, un altro alleato degli Stati Uniti, si è opposto alla revoca delle sanzioni contro la Siria. Tuttavia Trump ha dichiarato martedì che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente turco Tayyip Erdoğan lo hanno incoraggiato a compiere questa mossa.

Le interazioni di Trump con Alsharaa, che ha guidato le forze di opposizione che hanno rovesciato l'ex leader siriano Bashar al Assad a dicembre, saranno attentamente osservate mentre gli analisti cercheranno di capire quanto seriamente Washington intenda ristabilire le relazioni con Damasco.

Dopo la sua visita in Qatar, Trump si recherà ad Abu Dhabi per incontrare i leader degli Emirati Arabi Uniti giovedì.

Successivamente, il suo rientro a Washington è previsto per venerdì, ma ha dichiarato recentemente che potrebbe invece volare in Türkiye per un potenziale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.