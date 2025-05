Il presidente della Grande Assemblea Nazionale della Türkiye (TBMM), Numan Kurtulmuş, ha rappresentato la Türkiye partecipando sabato alla cerimonia funebre di Papa Francesco tenutasi in Piazza San Pietro in Vaticano.

All'arrivo nella zona della cerimonia, Kurtulmuş è stato accolto dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale italiano Pietro Parolin.

Durante la cerimonia, Kurtulmuş ha incontrato la presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Azerbaigian, Sahiba Gafarova, e ha conversato anche con altri presidenti di parlamento e rappresentanti di diversi paesi presenti al funerale.

Dopo la cerimonia, Kurtulmuş ha fatto visita all'Ambasciata di Türkiye presso la Santa Sede.

Ai funerali di Papa Francesco, morto lunedì all'età di 88 anni, hanno partecipato oltre 250.000 persone, numerosi leader mondiali e membri di famiglie reali.

Leader del mondo cattolico, Papa Francesco era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires da una famiglia di immigrati italiani.

Dopo aver completato gli studi prima in Argentina e poi in Germania, nel 1969 era stato ordinato sacerdote gesuita.

Durante i più di dieci anni di pontificato, Papa Francesco è emerso come una figura sia ammirata sia oggetto di controversie, puntando a riformare la burocrazia vaticana, combattere la corruzione e cercare soluzioni ai principali problemi della Chiesa.

A febbraio era stato ricoverato a Roma per una diagnosi di bronchite, a cui era poi seguita una diagnosi di polmonite bilaterale.

Dopo 38 giorni di cure, era stato dimesso dalla sua residenza in Vaticano, ma le sue condizioni di salute hanno continuato a peggiorare progressivamente.