Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha dichiarato che i colloqui con la delegazione statunitense in Arabia Saudita, tenutisi domenica, sono stati "costruttivi e significativi" e si sono concentrati sul settore energetico.

"Abbiamo discusso questioni chiave, in particolare il settore energetico," ha affermato Umerov in un post sui social media.

Umerov ha guidato la delegazione ucraina nei colloqui, che fanno parte di uno sforzo diplomatico del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine a tre anni di guerra con la Russia.

L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff aveva espresso in precedenza ottimismo in vista dei colloqui cruciali in Arabia Saudita per porre fine alla guerra in Ucraina e ha dichiarato che secondo lui anche il presidente russo Vladimir Putin vuole porre fine al conflitto, che dura ormai da tre anni.

"Ho la sensazione che voglia la pace," ha detto Witkoff a Fox News domenica.

Una delegazione statunitense ha tenuto colloqui in Arabia Saudita con funzionari ucraini su un possibile cessare il fuoco parziale tra Ucraina e Russia. Funzionari statunitensi e russi si incontreranno anche lunedì, sempre a Riyadh .

"Penso che lunedì in Arabia Saudita vedrete dei progressi concreti, in particolare per quanto riguarda un cessate il fuoco navale nel Mar Nero. Da lì, si potrebbe naturalmente arrivare a un cessate il fuoco totale," ha affermato Witkoff.

La scorsa settimana, Putin ha accettato di interrompere temporaneamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, ma ha rifiutato di approvare un cessate il fuoco completo di 30 giorni, che Trump sperava fosse il primo passo verso un accordo di pace permanente. L'Ucraina ha accettato la proposta di 30 giorni di Trump