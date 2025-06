Straordinarie nursery stellari, un'immensa distesa di cosmo popolata da milioni di galassie e migliaia di asteroidi appena scoperti sono stati rivelati nelle prime immagini dello spazio profondo catturate dall'Osservatorio Vera C. Rubin, in Cile.

Frutto di oltre due decenni di lavoro e con un costo di 800 milioni di dollari finanziati dagli Stati Uniti, il telescopio si trova sulla cima del Cerro Pachón, nel Cile centrale, dove cieli scuri e aria secca offrono condizioni ideali per osservare il cosmo.

Una delle immagini inaugurali è un composito di 678 esposizioni scattate in sette ore, che cattura le Nebulose Trifida e Laguna — entrambe a diverse migliaia di anni luce dalla Terra — brillanti in vividi toni di rosa su sfondi arancione-rossi.

Questa immagine rivela i luoghi di nascita delle stelle con dettagli senza precedenti, mostrando caratteristiche precedentemente deboli o invisibili. Un'altra immagine, soprannominata "Il Forziere Cosmico", mostra l'universo "brulicante di stelle e galassie — le apparentemente vuote tasche nere dello spazio tra le stelle nel cielo notturno, quando osservate a occhio nudo, si trasformano qui in questi arazzi scintillanti," ha dichiarato Zeljko Ivezic, direttore della costruzione del Rubin.

Galassie a spirale, ellittiche e raggruppate appaiono in vivaci tonalità di rosso, blu e arancione. Questi colori rivelano dettagli chiave come distanza e dimensioni con una precisione senza pari, aiutando gli scienziati a comprendere meglio la storia dell'espansione dell'universo.

I colori non corrispondono direttamente a ciò che l'occhio umano vedrebbe, ha spiegato la scienziata Federica Bianco, poiché il telescopio cattura una gamma molto più ampia di lunghezze d'onda. Invece, sono rappresentativi: l'infrarosso è mappato sul rosso per rappresentare oggetti più freddi, mentre l'ultravioletto è mappato sul blu per indicare quelli più caldi.

Progetto di punta decennale

Una versione interattiva dell'immagine è ora disponibile sul sito web dell'Osservatorio Rubin. "Una delle cose più divertenti è che, se ingrandisci e osservi una delle galassie sfocate lì, potresti essere la prima persona a prestare attenzione a quella macchia sfocata," ha detto Clare Higgs, responsabile dell'educazione e della divulgazione scientifica.

L'osservatorio dispone di un avanzato telescopio da 8,4 metri e della più grande fotocamera digitale mai costruita, supportata da un potente sistema di dati che trasferisce 20 terabyte ogni notte.

Grande quanto un'automobile, la fotocamera cattura immagini da 3.200 megapixel. Sarebbero necessari 400 televisori ultra-HD impilati insieme per visualizzare un'unica immagine del Rubin alla massima risoluzione.

Più avanti quest'anno, l'osservatorio lancerà il suo progetto di punta, il Legacy Survey of Space and Time (LSST). Nei prossimi dieci anni, scruterà il cielo notturno ogni notte, rilevando anche i cambiamenti più sottili con una precisione senza precedenti.

Intitolato alla pioniera dell'astronomia americana Vera C. Rubin — la cui ricerca ha fornito le prime prove conclusive della materia oscura — l'osservatorio continua la sua eredità rendendo la materia oscura un elemento centrale della sua missione.

L'energia oscura, una forza altrettanto misteriosa e immensamente potente, si ritiene sia il motore dell'espansione accelerata dell'universo. Insieme, materia oscura ed energia oscura si pensa costituiscano il 95% del cosmo, ma la loro vera natura rimane sconosciuta.

"Osservando fino a 20 miliardi di galassie, studieremo come la luce di quelle galassie lontane ci ha raggiunto — e quasi ogni luce galattica è stata piegata dall'interazione gravitazionale della materia oscura che pervade l'universo," ha detto lo scienziato Aaron Roodman. Questo, ha aggiunto, aiuterà a far luce su questi misteri cosmici.

Un'iniziativa congiunta della National Science Foundation e del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, l'osservatorio è considerato anche uno degli strumenti più potenti mai costruiti per la difesa planetaria.

In sole 10 ore di osservazione, Rubin ha scoperto 2.104 asteroidi precedentemente sconosciuti nel nostro sistema solare, inclusi sette oggetti vicini alla Terra — nessuno dei quali rappresenta una minaccia. Tutti gli altri osservatori terrestri e spaziali combinati scoprono circa 20.000 nuovi asteroidi all'anno.

Orgoglio cileno

Il Cile ospita telescopi di oltre 30 paesi, inclusi alcuni degli strumenti astronomici più avanzati al mondo — tra cui l'Osservatorio ALMA, il radiotelescopio più potente sulla Terra.

L'Osservatorio Cerro Tololo ha contribuito alla scoperta epocale dell'espansione accelerata dell'universo — una scoperta che ha valso il Premio Nobel per la Fisica nel 2011.

Un altro grande progetto, il Telescopio Estremamente Grande, dovrebbe iniziare le operazioni nel 2027 e promette di esplorare distanze cosmiche finora irraggiungibili.