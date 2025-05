Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco, dichiarando di essere "profondamente rattristato".

"Sono profondamente rattristato nell'apprendere della scomparsa di Papa Francesco, leader spirituale del mondo cattolico e Capo di Stato del Vaticano," ha scritto Erdogan su X lunedì.

Erdogan ha elogiato gli sforzi di Papa Francesco riguardo al genocidio a Gaza e alla questione palestinese, affermando: "Papa Francesco è stato uno statista distinto e un leader spirituale che ha valorizzato il dialogo tra le diverse comunità religiose. Ha preso iniziative di fronte a tragedie umanitarie, in particolare sulla questione palestinese e sul genocidio a Gaza."

Ha concluso estendendo le sue condoglianze, a nome suo e della nazione turca, alla famiglia del papa, allo Stato del Vaticano e al mondo cattolico.

“Esempio di leadership che dà priorità ai valori universali”

Il capo della Presidenza degli Affari Religiosi della Türkiye, Ali Erbas, ha anch'egli offerto le sue condoglianze ai cattolici di tutto il mondo, in particolare a quelli che vivono in Türkiye. Erbas ha ricordato la sua visita al Vaticano il 13 aprile 2024, durante la quale lui e il papa hanno fatto un appello congiunto per porre fine alle sofferenze a Gaza.

“Insieme abbiamo invitato tutta l'umanità ad agire per porre fine al genocidio in corso a Gaza,” ha dichiarato Erbas su X. “

Ha inoltre espresso il suo profondo dolore per gli attacchi a Gaza, che hanno colpito moschee, chiese, bambini, donne e persone innocenti senza distinzione.

Anche il vicepresidente turco ha offerto le sue condoglianze al Vaticano e al mondo cattolico.

"Il suo approccio sensibile di fronte a numerose crisi umanitarie che hanno ferito la coscienza del mondo, e in particolare la sua posizione chiara e determinata contro il genocidio a Gaza e le ingiustizie subite dal popolo palestinese, continueranno a essere ricordati come un esempio di leadership che dà priorità ai valori universali," ha dichiarato Cevdet Yilmaz.

Il defunto pontefice era stato ricoverato in un ospedale di Roma a febbraio per una bronchite, che si era evoluta in una polmonite bilaterale. Era stato dimesso dopo 38 giorni per continuare la sua convalescenza nella sua residenza vaticana. Il Vaticano ha annunciato la sua morte lunedì scorso.