Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha tenuto una serie di incontri bilaterali di alto livello a margine del 4° Forum di Diplomazia di Antalya.

Sabato, Erdogan ha ribadito l'impegno della Türkiye a promuovere il dialogo diplomatico e a favorire la cooperazione internazionale. Sotto il tema “Riconquistare la diplomazia in un mondo frammentato,” il forum si è affermato come una piattaforma chiave per affrontare le sfide globali più urgenti attraverso il dialogo.

Durante l'incontro con il Presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, Erdogan ha ribadito il sostegno di lunga data della Türkiye allo sviluppo politico ed economico della Somalia. Ha sottolineato l'importanza della riconciliazione nazionale attraverso l'unità e la cooperazione, confermando che Ankara continuerà a sostenere gli sforzi di Mogadiscio per stabilizzare e ricostruire il paese.

Türkiye e Georgia puntano a una avere rapporti piu’ profondi

Durante i colloqui con il Primo Ministro georgiano Irakli Kobakhidze, il Presidente Erdogan ha evidenziato la crescente relazione strategica tra i due paesi. Ha sottolineato l'importanza della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars ed espresso la disponibilità della Türkiye ad aiutare a rendere pienamente operativo il percorso.

Il leader turco ha inoltre riaffermato il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia, esprimendo ottimismo per una maggiore cooperazione nel prossimo futuro.

Sostegno incrollabile per la Palestina e Gaza

In un incontro con il Primo Ministro palestinese Mohammed Mustafa, Erdogan ha criticato duramente l'aggressione israeliana a Gaza e ha ribadito l'appello della Türkiye per una soluzione a due stati come unica via per una pace duratura. Ha sottolineato che la Türkiye respinge lo spostamento forzato dei gazawi e continuerà gli sforzi umanitari e l'advocacy politica a livello internazionale.

“Siamo fermamente al fianco del popolo palestinese,” ha affermato Erdogan.

Impegno per la ricostruzione e la sovranità del Sudan

In un incontro con il Presidente del Consiglio di Sovranità del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, Erdogan ha espresso l'impegno della Türkiye a sostenere gli sforzi di ricostruzione e normalizzazione del Sudan dopo i recenti conflitti. Ha elogiato il partenariato bilaterale in espansione e ha ribadito l'importanza di salvaguardare l'integrità territoriale e la sovranità nazionale del Sudan.

Espansione della cooperazione africana con la Sierra Leone

Il Presidente Erdogan ha incontrato anche il Presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio, concentrandosi sul rafforzamento della cooperazione, in particolare nell'industria della difesa. Erdogan ha sottolineato la politica africana più ampia della Türkiye, basata sul beneficio reciproco, e ha evidenziato l'importanza di mantenere partnership crescenti in settori come il commercio, l'istruzione e l'energia.

Rafforzamento della collaborazione regionale con la Bulgaria

Nel suo incontro con il Primo Ministro bulgaro Rossen Jeliazkov, il Presidente Erdogan ha chiesto di approfondire la cooperazione in settori chiave, tra cui energia e difesa. Ha inoltre sottolineato l'importanza di sforzi congiunti nella lotta contro il terrorismo, esortando la Bulgaria a compiere ulteriori passi per contribuire alla sicurezza regionale e agli sforzi antiterrorismo.

Erdogan ha osservato che la solidarietà tra Ankara e Sofia è cruciale per la pace e la stabilità a lungo termine nei Balcani.

Un forum per una diplomazia lungimirante

Il Forum di Diplomazia di Antalya è diventato un punto centrale per la strategia di impegno multilaterale della Türkiye. Con le tensioni globali in aumento, il Presidente Erdogan ha utilizzato questo incontro per rafforzare i legami strategici, promuovere la pace e presentare la Türkiye come una forza proattiva nella diplomazia internazionale.