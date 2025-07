A giugno, le esportazioni turche hanno raggiunto il livello record di 267 miliardi di dollari su base mobile annuale, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Commercio Ömer Bolat.

Questo sviluppo è considerato una tappa fondamentale negli sforzi del Paese per rafforzare il proprio ruolo nel commercio globale.

Secondo i dati rilasciati mercoledì dal Ministero del Commercio, solo a giugno le esportazioni sono aumentate dell'8% su base annua, raggiungendo i 20,54 miliardi di dollari. Si tratta dell’incremento mensile più marcato registrato nell’ultimo anno.

Nello stesso periodo, le importazioni sono aumentate del 15,3%, raggiungendo i 28,7 miliardi di dollari. Tale dinamica ha portato il deficit del commercio estero a 8,17 miliardi di dollari per il mese di giugno, fissando il rapporto di copertura esportazioni-importazioni al 71,5%.

Nella prima metà del 2025, le esportazioni della Türkiye hanno raggiunto i 131,44 miliardi di dollari, con un aumento del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso periodo, le importazioni sono aumentate del 7,2% su base annua, salendo a 180,87 miliardi di dollari.

Nel primo semestre dell’anno, il Paese ha registrato un deficit commerciale di 49,43 miliardi di dollari, con un rapporto di copertura tra esportazioni e importazioni pari al 72,7%.

Rafforzamento dei corridoi commerciali con l'Africa

I dati record sul commercio arrivano in un momento in cui la Türkiye sta approfondendo i suoi legami con le economie africane attraverso nuovi accordi.

Questa settimana, al Forum sulle Connessioni Globali dei Trasporti tenutosi a Istanbul, la Türkiye ha firmato protocolli d'intesa con sette paesi africani per collegarli al Progetto della Via dello Sviluppo e alla rotta commerciale del Corridoio di Mezzo. Il Corridoio di Mezzo si distingue come un nuovo asse commerciale eurasiatico che si estende dalla Cina all'Europa, passando per l'Asia Centrale e la Türkiye.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloğlu, ha dichiarato che al forum hanno partecipato rappresentanti di alto livello provenienti da Burkina Faso, Congo, Gibuti, Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Somalia, Mauritania, Liberia, Namibia, Costa d'Avorio ed Egitto. È stata organizzata una sessione speciale incentrata sulla connessione dell'Africa ai corridoi logistici e di transito globali.

Il Ministro Uraloğlu ha sottolineato che “queste partnership non si limitano alle infrastrutture, ma mirano anche a stabilire legami commerciali e strategici duraturi tra la Türkiye e il continente africano", evidenziando l'importanza dell'integrazione delle economie africane in catene di approvvigionamento più ampie.

L'espansione delle rotte di trasporto e delle relazioni commerciali è vista come un passo in linea con gli obiettivi economici a lungo termine della Türkiye, volti a diversificare i propri mercati di esportazione e a ridurre la dipendenza dai partner commerciali tradizionali.