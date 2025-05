In quel periodo, è emerso un nuovo filone nel settore dei videogiochi, che coniuga l'intrattenimento con la consapevolezza ambientale, guadagnando sempre più popolarità. In questo ambito, i giochi adottano una prospettiva ecologica, stimolando i giocatori a riflettere sul proprio impatto ambientale. Queste produzioni non si limitano a promuovere la riflessione, ma incoraggiano anche azioni concrete nel mondo reale. In tal modo, il giocatore non solo si diverte, ma assume anche un ruolo attivo nella promozione della consapevolezza ecologica.

Quando pensiamo ai videogiochi più popolari, di solito ci vengono in mente scene di azione, sport, battaglie e avventure frenetiche. Giochi che ci tengono letteralmente incollati allo schermo, vero? Ma se i videogiochi potessero fare qualcosa di più? Se potessero contribuire ad affrontare una delle sfide più grandi del nostro tempo?

In questo episodio, esploreremo i videogiochi interamente dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. Scopriremo come alcuni innovatori stiano combinando il mondo del gaming con l'azione ambientale , due ambiti che raramente vengono associati.

Tra i giochi all'avanguardia in questo campo spicca Terra Nil, un gioco di strategia ideato dal designer sudafricano Sam Alfred. A differenza della maggior parte dei titoli strategici, che si concentrano sulla conquista o sulla costruzione di imperi, Terra Nil pone al centro dell'attenzione il ripristino degli ecosistemi.

Il tuo compito nel gioco è quello di bonificare aree inquinate, piantare alberi e persino salvare meraviglie naturali come la Grande Barriera Corallina. Terra Nil ribalta il concetto tradizionale di gioco strategico, facendo della guarigione del pianeta l'obiettivo principale.

Lanciato a marzo 2023, Terra Nil ha già conquistato oltre 300.000 giocatori. Questo successo dimostra come un approccio innovativo al gaming possa catturare l'interesse del pubblico, offrendo al contempo un'esperienza che sensibilizza sulle tematiche ambientali.

Questo cambio di prospettiva non è stato privo di sfide. Sam Alfred nota che molti erano scettici riguardo a Terra Nil, poiché mancava degli elementi tipici di conflitto e conquista. Il suo obiettivo era dimostrare che si può creare un gioco di strategia avvincente senza sfruttare l'ambiente. E non è solo in questa missione.

Nel 2017, il popolare gioco di costruzione di città Cities: Skylines ha lanciato un'espansione speciale chiamata Green Cities. Questo ha permesso ai giocatori di creare metropoli ecosostenibili, gestendo l'inquinamento e promuovendo le energie rinnovabili. Questa mossa ha suscitato un ampio dibattito e ha generato reazioni diverse.

Mariina Hallikainen, CEO dello studio dietro Cities: Skylines, rivela che alcuni giocatori ritenevano che l'introduzione di problematiche reali "rovinasse il gioco". Gli innovatori hanno però chiarito che i giocatori avevano la libertà di scegliere se rendere o meno la propria città ecologica.

Il successo di questi giochi dimostra che c'è ampio spazio per i temi ambientali nel mondo gaming. Non sono solo gli innovatori indipendenti a esplorare questo campo: anche i titoli più importanti stanno prestando attenzione alla questione. Serie di grande successo come "Civilization", ad esempio, hanno introdotto elementi legati alla crisi climatica, evidenziando come persino le serie più note e consolidate stiano abbracciando questa tematica.

Con circa tre miliardi di videogiocatori in tutto il mondo, gli attivisti per il clima vedono i videogiochi come un potente mezzo per diffondere il loro messaggio. Le Nazioni Unite, ad esempio, hanno creato il proprio gioco, "Mission 1.5", che si dice abbia raggiunto più di sei milioni di persone, aiutandole a comprendere i problemi climatici in modo coinvolgente.

Un movimento crescente all'interno dell'industria dei videogiochi mira a incorporare questi temi. Nel 2020, studi, gruppi di settore e investitori hanno formato un'alleanza chiamata "Playing for the Planet". Questa collabora per includere più temi ambientali nei giochi, organizzando eventi come il Green Game Jam per ispirare gli innovatori a integrare la sostenibilità nei loro progetti. Inoltre, nel 2019, l'Associazione Internazionale degli Sviluppatori di Giochi (IGDA) ha istituito un ramo speciale dedicato al clima. Il loro obiettivo è utilizzare il potere dei giochi per educare le persone su temi complessi, inclusa la crisi climatica. Oggi, questo ramo climatico dell'IGDA include quasi 1.500 professionisti: innovatori di giochi, professori ed esperti di ecologia che lavorano insieme per portare la consapevolezza climatica nei videogiochi.

Che sia attraverso giochi come "Terra Nil", "Green Cities", o il prossimo grande titolo, una cosa è chiara: i videogiochi possono insegnarci qualcosa sull'ambiente in modi innovativi. Possono ispirarci a pensare diversamente al nostro pianeta e, forse, anche a intraprendere azioni nel mondo reale. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Alla prossima, restate informati!