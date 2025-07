Il Ministero degli Esteri turco ha condannato i recenti attacchi aerei israeliani contro il centro di Damasco, definendoli un tentativo deliberato di minare gli sforzi della Siria verso la pace, la stabilità e la sicurezza.

“L'ultimo attacco di Israele contro il centro di Damasco, che segue i precedenti interventi militari nel sud della Siria, costituisce un atto di sabotaggio contro i tentativi della Siria di ripristinare la pace e l'ordine”, ha affermato il Ministero in una dichiarazione rilasciata domenica.

Ankara ha avvertito che tali azioni minacciano di far deragliare una rara opportunità per il Paese devastato dalla guerra di avviarsi verso la normalizzazione.

“Il popolo siriano oggi ha davanti a sé un'opportunità storica per vivere in pace e reintegrarsi nella comunità internazionale”, ha aggiunto la dichiarazione.

La Türkiye ha invitato tutte le parti interessate che sostengono una risoluzione politica in Siria a contribuire in modo costruttivo agli sforzi del governo per ristabilire la calma.

Attacchi israeliani contro la Siria

Secondo l'agenzia di stampa statale SANA, diverse persone sono rimaste ferite quando Israele ha ripreso i bombardamenti aerei sulla capitale siriana Damasco, mentre un precedente attacco contro il complesso dello Stato Maggiore dell'esercito siriano nella città aveva ferito almeno due persone.

Inoltre, è stato segnalato un attacco israeliano vicino al complesso presidenziale.

Mercoledì, Israele ha rinnovato i suoi attacchi aerei a Sweida, nel sud della Siria, nell'ultima violazione della sovranità del Paese.

Gli attacchi sono avvenuti mentre l'esercito siriano schierava le sue forze nella provincia per ripristinare la sicurezza e proteggere i civili e le loro proprietà, a seguito degli scontri tra gruppi armati drusi e beduini che hanno causato almeno 30 morti.