Il Qatar ha condannato e respinto le accuse secondo cui avrebbe effettuato "pagamenti finanziari" per ostacolare gli sforzi dell'Egitto e dei mediatori nei negoziati tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza.

"Lo Stato del Qatar condanna fermamente le dichiarazioni pubblicate da alcuni giornalisti e mezzi di comunicazione che sostengono che il Qatar abbia effettuato pagamenti finanziari per ostacolare gli sforzi dell'Egitto o di qualsiasi altro mediatore coinvolto nei negoziati in corso tra Hamas e Israele," ha dichiarato l'Ufficio Internazionale dei Media del Qatar in un comunicato giovedì.

Nel comunicato si afferma che "queste accuse sono infondate e servono solo gli interessi di coloro che cercano di sabotare gli sforzi di mediazione e minare le relazioni tra le nazioni".

Le accuse rappresentano un nuovo sviluppo nella campagna di disinformazione che tenta di distogliere l'attenzione dalla sofferenza umanitaria e perpetuare la politicizzazione della guerra, si aggiunge nel comunicato.

“Doha rimane impegnata nel suo ruolo umanitario e diplomatico come mediatore tra le parti interessate per porre fine a questa devastante guerra e sta lavorando a stretto contatto con l'Egitto nei nostri sforzi per raggiungere un cessate il fuoco duraturo e proteggere le vite dei civili," ha sottolineato.

Il Qatar ha anche elogiato il ruolo cruciale dell'Egitto, evidenziando la collaborazione quotidiana per garantire una mediazione congiunta di successo per la stabilità regionale.

'Qatargate'

La reazione di Doha è arrivata dopo che i media israeliani hanno riportato accuse secondo cui consiglieri dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbero ricevuto fondi dal Qatar in cambio della diffusione di informazioni che minano il ruolo dell'Egitto come mediatore tra Hamas e Israele, elogiando al contempo gli sforzi del Qatar.

Un tribunale israeliano ha esteso la detenzione di due collaboratori di Netanyahu per un altro giorno giovedì, sospettati di aver ricevuto denaro dal Qatar per presumibilmente promuovere la sua immagine come mediatore nei media israeliani.

L'emittente pubblica israeliana KAN ha riferito che il tribunale Magistrale di Rishon LeZion ha accettato di estendere l'arresto di Jonatan Urich ed Eli Feldstein di ulteriori 24 ore, respingendo una richiesta della polizia di estenderlo di sette giorni.

KAN ha affermato che le indagini hanno rivelato discrepanze nelle testimonianze dei sospettati nel caso, soprannominato dai media israeliani "Qatargate."

L'emittente ha dichiarato che uno dei due collaboratori ha mentito durante l'interrogatorio, senza identificare quale.

Mercoledì, Netanyahu ha definito ridicole le indagini contro i suoi collaboratori.

Il caporedattore del Jerusalem Post, Zvika Klein, è stato rilasciato dagli arresti domiciliari giovedì dopo essere stato interrogato sui legami con il caso dei due collaboratori.

Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha dichiarato che altri due giornalisti potrebbero essere interrogati nel caso.