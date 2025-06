Le forze armate iraniane hanno invitato gli israeliani a lasciare il loro paese, avvertendo che potrebbe essere "inabitabile" nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale IRNA, mentre continua il confronto militare tra i due Paesi-rivali.

"Avvertimenti per voi nei prossimi giorni: lasciate i territori occupati, perché, sicuramente, non saranno abitabili in futuro!" ha dichiarato domenica Reza Sayyad, portavoce delle forze armate, dopo l'inizio di una nuova ondata di attacchi di rappresaglia iraniani contro Israele.

Ha avvertito che "rifugiarsi sottoterra non garantirà sicurezza agli israeliani."

"Pertanto, desideriamo sottolineare: non permettete al regime criminale di usarvi come scudi umani," ha aggiunto Sayyad.

L'Iran esorta gli Stati Uniti e l'Occidente a non intervenire

Per di più, Mohsen Rezaei, alto comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e membro dell’Assemblea degli Esperti, ha dichiarato: "Potremmo arrivare a un punto in cui intraprendiamo azioni importanti che destabilizzeranno l'intera regione."

Rezaei ha aggiunto: "Le persone sagge negli Stati Uniti e in Europa dovrebbero agire rapidamente per sottrarre i propri paesi a questa guerra; altrimenti non potremo restare a guardare il loro coinvolgimento senza reagire."

Venerdì, Israele ha lanciato attacchi aerei ingiustificati contro diversi siti in Iran, inclusi impianti militari e nucleari.

L'attacco ingiustificato di Tel Aviv ha scatenato il conflitto, spingendo l'Iran a effettuare attacchi di rappresaglia contro Israele.