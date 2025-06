Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha accolto con favore le recenti dichiarazioni del suo omologo statunitense Donald Trump sulla necessità di porre fine al conflitto tra Israele e Iran, sottolineando l'urgenza di agire immediatamente per evitare una catastrofe che potrebbe infiammare l'intera regione.

“I due leader hanno discusso del conflitto tra Israele e Iran, delle relazioni bilaterali e di questioni regionali durante una telefonat”, riferisce la Direzione delle Comunicazioni della Türkiye sulla piataforma X.

Erdogan ha ribadito che la diplomazia è l'unica strada praticabile per risolvere la questione del programma nucleare iraniano, esprimendo la disponibilità di Ankara a fare tutto il possibile per facilitare una soluzione.

Gli attacchi di Israele contro l'Iran hanno causato “danni economici e civili irreversibili” per entrambe le parti, ha dichiarato il presidente turco, sottolineando la necessità di porre fine a questo percorso rischioso.

Trump, in un post su Truth Social domenica, ha affermato che “Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno”, aggiungendo che sono in corso molte chiamate e incontri per raggiungere la pace.

‘Azione urgente’

Il conflitto tra Iran e Israele è iniziato venerdì mattina, quando Israele ha colpito siti militari e nucleari iraniani, uccidendo molti dei suoi principali comandanti e scienziati.

Israele ha continuato gli attacchi e l'Iran ha lanciato contrattacchi in risposta.

Trump ed Erdogan hanno parlato anche sabato al telefono.

