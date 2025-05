Il Vaticano ha annunciato sabato che circa 200.000 persone hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco.

In precedenza, la polizia italiana aveva stimato la cifra intorno a 150.000 e aveva riferito che circa 50.000 persone avevano affollato Piazza San Pietro.

Alcune persone hanno atteso tutta la notte per riuscire a trovarsi in prima fila durante la cerimonia, alla quale hanno preso parte anche leader mondiali. Tra i partecipanti vi erano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Un alto funzionario, intervistato da AFP, ha dichiarato che i due leader potrebbero incontrarsi a margine della cerimonia.

Il papa argentino è deceduto lunedì all'età di 88 anni, dopo 12 anni di pontificato.

Durante i tre giorni in cui la sua salma è stata esposta nella Basilica di San Pietro, circa 250.000 persone hanno reso omaggio.

Fin dall'alba di venerdì, grandi folle si sono radunate per partecipare all'ultimo saluto.

"Non era solo un papa, era la definizione stessa dell’essere umano," ha dichiarato Andrea Ugalde, 39 anni, arrivata da Los Angeles per partecipare alla cerimonia.

La cerimonia è iniziata alle 10:00 (08:00 GMT) e ha riunito circa 200.000 persone.

Le autorità italiane e vaticane hanno organizzato un'importante operazione di sicurezza per l’evento, che ha visto la presenza di oltre 50 capi di stato.

Durante l'applicazione del divieto di volo, aerei da guerra sono stati mantenuti in stato di allerta e cecchini sono stati posizionati sui tetti che circondano il piccolo stato città.

"Abbiamo passato tutta la notte in macchina con i bambini," ha raccontato Gabriela Lazo, 41 anni, proveniente dal Perù.

"Siamo molto addolorati per quello che è successo, perché un papa sudamericano occupa un posto speciale nei nostri cuori."

La cerimonia funebre segna l'inizio dei nove giorni di lutto ufficiale in Vaticano per Papa Francesco.

Francesco era salito al soglio pontificio nel 2013, dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI.

Al termine del periodo di lutto, il conclave dei cardinali si riunirà per eleggere il nuovo papa che guiderà i 1,4 miliardi di cattolici nel mondo.