Elon Musk, un ex-alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato di aver lanciato un nuovo partito politico negli Stati Uniti per sfidare quello che il miliardario tecnologico ha descritto come il "sistema a partito unico" del paese.

Musk, la persona più ricca al mondo e il maggiore donatore politico di Trump per le elezioni del 2024, ha avuto un duro scontro con il presidente dopo aver guidato lo sforzo dei Repubblicani per ridurre la spesa pubblica e tagliare posti di lavoro federali come capo del cosiddetto Dipartimento per l'Efficienza Governativa.

"Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema a partito unico, non in una democrazia," ha scritto il capo di SpaceX e Tesla su X, la piattaforma di social media di sua proprietà.

"Oggi nasce l'America Party per restituirvi la vostra libertà." Musk ha citato un sondaggio pubblicato su X venerdì, il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, in cui chiedeva ai partecipanti se "vogliono l'indipendenza dal sistema a due partiti (che alcuni definirebbero a partito unico)" che ha dominato la politica statunitense per circa due secoli.

Il sondaggio, con risposta sì o no, ha raccolto oltre 1,2 milioni di risposte.

"Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete!" ha scritto Musk sabato.

Trump ha minacciato di deportare Musk

La disputa tra Trump e Musk si è riaccesa in modo drammatico alla fine del mese scorso, quando Trump ha spinto i Repubblicani al Congresso ad approvare la sua massiccia agenda interna sotto forma del cosiddetto One Big Beautiful Bill.

Musk ha espresso una feroce opposizione alla legislazione e ha attaccato duramente i sostenitori Repubblicani del disegno di legge per aver appoggiato quella che ha definito "schiavitù del debito."

Ha rapidamente promesso di lanciare un nuovo partito politico per sfidare i legislatori che hanno fatto campagna elettorale per ridurre la spesa federale, solo per poi votare a favore del disegno di legge, che secondo gli esperti aggiungerà 3,4 trilioni di dollari al deficit statunitense nel corso di un decennio.

Dopo che Musk ha criticato pesantemente il disegno di legge sulla spesa, che è stato infine approvato dal Congresso e firmato in legge, Trump ha minacciato di deportare il magnate tecnologico e di togliere i fondi federali alle sue aziende.

"Dovremo dare un'occhiata," ha detto il presidente ai giornalisti quando gli è stato chiesto se avrebbe considerato di deportare Musk, nato in Sudafrica e cittadino statunitense dal 2002.