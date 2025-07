lI Ministero degli Esteri ha dichiarato: "È necessario sostenere i passi intrapresi dal governo siriano per ristabilire la sicurezza in tutto il Paese e rafforzare la propria presenza"

In un comunicato del Ministero degli Esteri, è stato affermato che la Türkiye condanna l'intervento militare condotto da Israele nel contesto degli ultimi scontri nel sud della Siria e chiede l’immediata cessazione degli attacchi.

"Condanniamo l’intervento armato di Israele nei recenti sviluppi nel sud della Siria e sottolineiamo che questi attacchi devono essere fermati immediatamente", si legge nel comunicato diffuso martedì.

Il comunicato sottolinea inoltre che il mantenimento della stabilità e della sicurezza in Siria è nell’interesse primario del popolo siriano, dei Paesi vicini e dell’intera regione.

"A tal fine, è necessario sostenere i passi intrapresi dal governo siriano per ristabilire la sicurezza in tutto il Paese e rafforzare la propria presenza", si aggiunge nel testo.

Violazione della sovranità territoriale

Israele ha effettuato attacchi aerei nel sud della Siria, violando la sovranità territoriale del Paese, dopo che le forze siriane erano entrate nella regione di Suweida con l’obiettivo di ristabilire l’ordine.

Israele ha annunciato i suoi attacchi poco dopo che il Ministro della Difesa siriano aveva dichiarato il cessate il fuoco nella provincia di Suweida, al termine dei colloqui con i leader delle comunità locali.

In una dichiarazione pubblicata sul proprio account X, il Ministro della Difesa siriano ha affermato: "Mi rivolgo a tutte le unità operative nella città: in seguito all’intesa raggiunta con i notabili e i leader di opinione di Suweida, è stato dichiarato un cessate il fuoco totale in città".