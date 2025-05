L'amministrazione di Trump ha annunciato che escluderà dispositivi elettronici come smartphone e laptop dai dazi reciproci, una decisione che potrebbe contribuire a mantenere bassi i prezzi per i popolari dispositivi elettronici di consumo, che di solito non vengono prodotti negli Stati Uniti.

Questa mossa avvantaggerà anche grandi aziende tecnologiche come Apple e Samsung, oltre a produttori di chip come Nvidia.

L'Agenzia delle Dogane e della Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti ha dichiarato che dispositivi come smartphone, laptop, hard disk, monitor a schermo piatto e alcuni chip rientreranno nell'esenzione. Anche le macchine utilizzate per la produzione di semiconduttori saranno escluse.

Ciò significa che questi prodotti non saranno soggetti agli attuali dazi del 145% imposti sulla Cina o ai dazi base del 10% applicati altrove.

Dipendenza dall'Asia

Si tratta dell'ultimo cambiamento tariffario dell'amministrazione Trump, che ha effettuato diverse inversioni di marcia nel suo vasto piano per imporre dazi sui beni provenienti dalla maggior parte dei paesi. L'obiettivo è quello di incoraggiare una maggiore produzione interna.

Tuttavia, le esenzioni sembrano riconoscere che l'attuale catena di approvvigionamento elettronico si trova quasi interamente in Asia, e spostarla negli Stati Uniti sarà una sfida. Ad esempio, secondo Wedbush Securities, circa il 90% degli iPhone viene prodotto e assemblato in Cina.

La decisione elimina “una grande nube nera che incombeva sul settore tecnologico e la pressione che gravava sulle grandi aziende tecnologiche statunitensi”, ha affermato l'analista di Wedbush Dan Ives in una nota di ricerca.

Trump aveva precedentemente dichiarato che avrebbe preso in considerazione l'esenzione di alcune aziende dai dazi. Né Apple né Samsung hanno risposto a una richiesta di commento sabato mattina. Nvidia ha rifiutato di commentare. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sabato.