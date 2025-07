L'attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, Diogo Jota, e suo fratello sono morti in un incidente stradale nel nord-ovest della Spagna, secondo quanto riferito dalla polizia, poche settimane dopo il matrimonio del calciatore.

La Guardia Civil ha dichiarato che un veicolo è uscito di strada su un'autostrada nel comune di Cernadilla, nella provincia nord-occidentale di Zamora, confermando la morte di Jota e di suo fratello, Andre Felipe.

Il club di Jota, il Liverpool, ha affermato: "Non faremo ulteriori commenti in questo momento e chiediamo che la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club di Diogo e Andre sia rispettata mentre cercano di affrontare una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro tutto il nostro supporto."

Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "Non ha senso. Eravamo insieme di recente in nazionale, e ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando le mie condoglianze e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposa in pace, Diogo e Andre. Ci mancherete tutti."

L'ex capitano del Liverpool, Steven Gerrard, ha detto: "RIP Diogo. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente triste."

La UEFA ha dichiarato: "A nome della comunità calcistica europea, siamo profondamente rattristati nell'apprendere della tragica scomparsa di Diogo Jota, nazionale portoghese e attaccante del Liverpool FC, insieme a suo fratello Andre Silva."

Il primo ministro portoghese, Montenegro, ha affermato: "La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha onorato enormemente il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla loro famiglia. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale."