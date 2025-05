Più di 30 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte a causa di attacchi russi, hanno dichiarato venerdì i funzionari, un giorno dopo che Kyiv e Washington hanno firmato un accordo storico sui minerali.

L'Ucraina spera che l'accordo possa spianare la strada a Washington per fornire garanzie di sicurezza al paese, che da oltre tre anni combatte contro l'invasione russa.

"Ventinue persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco notturno del nemico," ha scritto su Telegram il governatore regionale Ivan Fedorov, riferendosi alla città industriale di Zaporizhzhia, aggiungendo che tra le vittime dell'attacco con droni c'è anche un ragazzo di 13 anni.

"I russi hanno colpito le infrastrutture civili della città. Edifici residenziali, un'università e una struttura infrastrutturale sono stati danneggiati," ha scritto Fedorov.

Due uomini sono stati feriti in un attacco con droni russi nella regione orientale di Dnipropetrovsk, dove si sono sviluppati incendi in due località, ha riferito il governatore Sergiy Lysak su Telegram.

La compagnia ferroviaria nazionale ucraina ha dichiarato che il suo impianto di riparazione delle locomotive a Zaporizhzhia è stato "sottoposto a un massiccio attacco" durante la notte, provocando un incendio che è durato per ore. Non sono stati segnalati feriti.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue difese aeree hanno distrutto 121 droni ucraini durante la notte, la maggior parte dei quali sopra la Crimea, la penisola del Mar Nero che la Russia ha annesso nel 2014.

L'ultimo attacco è avvenuto dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'accordo sui minerali con gli Stati Uniti offre benefici "equivalenti" per entrambe le parti, anche se l'accordo non prevede garanzie di sicurezza concrete per Kyiv.

Il leader ucraino ha esortato gli alleati del suo paese ad aumentare la "pressione sulla Russia per costringerla a tacere e a negoziare."