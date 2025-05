L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha annullato i tagli ai finanziamenti destinati ai rifugiati Rohingya in Indonesia, ha dichiarato martedì all’AFP il suo massimo rappresentante nel Paese, pochi giorni dopo aver ridotto gli aiuti a causa del congelamento dei fondi per gli aiuti esteri imposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'etnia Rohingya, prevalentemente musulmana, è pesantemente perseguitata in Myanmar e migliaia di persone rischiano la vita ogni anno affrontando lunghi e pericolosi viaggi via mare per raggiungere la Malesia o l'Indonesia.

Una lettera datata 28 febbraio dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), visionata dall'AFP, indicava che il supporto sarebbe stato ridotto per quasi 1.000 rifugiati Rohingya nella città di Pekanbaru, sull'isola occidentale di Sumatra.

Tuttavia, il capo missione dell'OIM in Indonesia ha dichiarato all'AFP che i tagli sono stati annullati, senza fornire una motivazione. "Il nostro programma più grande per fornire assistenza umanitaria è stato ripristinato," ha affermato Jeffrey Labovitz. "Posso confermare che non ci sono attualmente riduzioni pianificate nei servizi."

L'agenzia ha dichiarato in una nota via email che "rimane impegnata ad assistere i rifugiati Rohingya in Indonesia, continuando il nostro supporto come in passato."

Congelamento dei fondi USA e impatti sulle operazioni

Più di 2.000 Rohingya si trovano in Indonesia in una situazione di incertezza legale, poiché le nazioni rifiutano di accoglierli in modo permanente, lasciandoli dipendenti dal supporto delle Nazioni Unite per alloggio e aiuti.

L'OIM ha dichiarato la scorsa settimana che il congelamento dei fondi statunitensi "sta influenzando il nostro personale, le operazioni e le persone che serviamo."

Il congelamento aveva lasciato i fondi, disperatamente necessari per mantenere i livelli di assistenza alla minoranza perseguitata, in una situazione critica, ha riferito una fonte familiare alla questione all'AFP.

L'ambasciata degli Stati Uniti a Giacarta non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'Indonesia non è firmataria della convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e afferma di non poter essere obbligata ad accogliere rifugiati dal Myanmar, chiedendo invece ai Paesi vicini di condividere il peso e di reinsediare i Rohingya che arrivano sulle sue coste.

Lunedì, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha dichiarato che Washington stava cancellando 5.200 programmi presso l'agenzia di sviluppo USAID, ma ne avrebbe mantenuti 1.000 da amministrare tramite il Dipartimento di Stato.

I gruppi di aiuto sostengono che gran parte dell'assistenza supporta gli interessi degli Stati Uniti promuovendo stabilità e salute all'estero.