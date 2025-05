Secondo quanto dichiarato martedì dalle autorità, l’Ucraina ha lanciato nella notte oltre 100 attacchi con droni (UAV), portando alla limitazione del traffico aereo in diversi aeroporti russi. Questi attacchi sono avvenuti a pochi giorni dalla parata della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale, che si terrà a Mosca.

Secondo il Ministero della Difesa russo, in totale sono stati lanciati 105 droni contro la Russia. Gli attacchi precedono le celebrazioni dell'80º anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, previste per il 9 maggio a Mosca sotto la presidenza di Vladimir Putin, alla quale si prevede la partecipazione di numerosi leader mondiali.

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato su Telegram che i sistemi di difesa aerea intorno a Mosca hanno abbattuto 19 droni, i cui resti sono caduti su una strada principale nel sud della città, senza causare feriti.

Secondo le agenzie di stampa russe, citando l'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo, sono state imposte restrizioni ai voli in più di una dozzina di aeroporti, inclusi quattro scali nella capitale. Tuttavia, il principale aeroporto della città, Sheremetyevo, non ha subito gravi interruzioni del traffico aereo.

Interruzione Totale di Corrente

I media russi hanno trasmesso immagini di un supermercato con vetri incrinati e della facciata annerita di un edificio residenziale a Mosca, mentre si segnalano disagi anche negli aeroporti di altre città come Volgograd e Nizhny Novgorod.

I governatori delle regioni di Voronezh e Penza hanno riferito che nei loro territori sono stati intercettati rispettivamente 18 e 10 droni ucraini, senza vittime.

Nel territorio di Kursk, il governatore ad interim Alexander Khinshtein ha comunicato che nella notte di lunedì un attacco ha colpito una centrale elettrica nella città di Rylsk, causando il ferimento di due giovani. Su Telegram ha scritto: "A seguito dell’attacco in città, due trasformatori sono stati danneggiati e l’elettricità è stata completamente interrotta."

In Ucraina, invece, il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, ha riferito che un attacco con drone russo nella notte di lunedì ha provocato la morte di una persona.