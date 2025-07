Un protocollo di cooperazione per la difesa è stato firmato tra il Ministero della Difesa Nazionale turco e il suo omologo vietnamita durante la Fiera Internazionale dell'Industria della Difesa (IDEF) 2025 a Istanbul.

“Credo che questa cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza ci preparerà a molti altri progetti e collaborazioni orientati al futuro,” ha dichiarato Musa Heybet, Vice Ministro della Difesa Nazionale turco, durante la cerimonia di firma tenutasi martedì.

Heybet ha sottolineato che Ankara fornirà pieno supporto alle piattaforme aeree, terrestri e marittime del Vietnam, coinvolgendo tutte le aziende dell'industria della difesa turca e il Ministero della Difesa Nazionale.

Il Vice Ministro della Difesa Nazionale vietnamita, il Tenente Generale Hoang Xuan Chien, ha definito questo momento storico per le relazioni tra Vietnam e Turchia.

“Abbiamo firmato il nostro accordo di cooperazione per la difesa. D'ora in poi, assisteremo alla storia della cooperazione in molte altre aree e all'apertura di un nuovo capitolo.

Auguriamo alla vostra fiera un continuo successo. Siamo pronti a fare tutto il possibile per diventare alleati della Türkiye,” ha aggiunto.

La fiera della difesa, della durata di sei giorni e iniziata martedì, si svolge contemporaneamente presso l'Istanbul Fair Centre, l'Aeroporto Atatürk, il Wow Hotel e la Marina di Ataköy.

L'evento è organizzato da KFA Fairs con il supporto della Presidenza delle Industrie della Difesa della Turchia (SSB) e della Fondazione delle Forze Armate Turche.