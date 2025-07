Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha espresso preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Siria, avvertendo che il recente scoppio di violenze — in particolare tra i gruppi drusi e beduini nella provincia meridionale di Suwayda — potrebbe minacciare l'unità territoriale del paese.

Parlando all'emittente turca NTV, Fidan ha dichiarato che la Türkiye ha dovuto lanciare un avvertimento di fronte ai segnali di mobilitazione da parte di vari gruppi in tutta la Siria.

"Abbiamo osservato dichiarazioni e azioni da parte di questi gruppi nel nord, sud, est e ovest del paese. Come Türkiye, abbiamo dovuto emettere il nostro avvertimento perché siamo impegnati nell'unità e nell'integrità territoriale della Siria," ha affermato.

Fidan ha ribadito che l'obiettivo della Türkiye è contribuire a garantire la sicurezza e la stabilità regionale, in linea con gli sforzi dei paesi vicini, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

Ha aggiunto che la Türkiye continua a sostenere una transizione pacifica in Siria e ha affermato che i recenti riscontri dal nuovo governo siriano sono stati incoraggianti.

Fidan ha anche avvertito che alcuni attori esterni stanno cercando di sfruttare l'instabilità in Siria per i propri obiettivi strategici.

"Abbiamo sempre visto che alcuni attori volevano che la Siria rimanesse in uno stato di caos, per impedirne il rafforzamento," ha detto.

Richiamo al dialogo

Condannando le recenti violenze a Suwayda, Fidan ha chiesto una rapida responsabilizzazione e ha esortato tutti i gruppi a non minacciare l'unità della Siria sotto il pretesto di proteggere identità etniche o religiose.

"Questa violenza è inaccettabile," ha detto.

"Ci opponiamo a qualsiasi azione che metta a rischio l'unità nazionale, sia essa la repressione di gruppi etnici o religiosi, sia il mettere in pericolo il paese in nome della loro protezione."

Ha affermato che la Türkiye desidera che tutte le parti rispettino i diritti delle comunità etniche e religiose della Siria, garantendo al contempo che solo il governo centrale detenga le armi.

"Lo stato non dovrebbe usare il suo potere per reprimere i gruppi, ma allo stesso tempo nessuno dovrebbe detenere armi al di fuori del controllo statale," ha aggiunto Fidan.

Fidan ha affermato che è essenziale che le SDF — un gruppo legato al PKK/YPG — raggiungano un accordo volontario e incondizionato con il governo centrale della Siria.

"È essenziale che le SDF raggiungano un accordo volontario con il governo centrale e lo attuino sinceramente, senza alcuna condizione," ha detto.

"Se cercano garanzie di sicurezza, la Türkiye è pronta a essere testimone di questo accordo."

Ha inoltre sottolineato che il futuro della Siria deve essere libero da influenze militari straniere e che i diritti di tutti i siriani, inclusi i curdi, devono essere protetti.

Sostegno alla ricostruzione dello stato siriano

Sulla cooperazione in materia di difesa, Fidan ha affermato che la Türkiye sostiene partnership legittime per combattere il terrorismo e aiutare a ristrutturare le istituzioni di sicurezza della Siria.

"La Siria ha un disperato bisogno di aiuto per ricostruire le sue istituzioni. È impossibile stabilire sicurezza, ordine o fornire servizi senza ristrutturare istituzioni statali chiave come l'esercito, la sanità, l'istruzione e i settori energetici," ha detto.

Gli scontri a Suwayda sono iniziati il 13 luglio e hanno sollevato timori di disordini più ampi.

Fidan ha espresso preoccupazione per le tensioni irrisolte e ha accusato Israele di cercare di impedire l'intervento del governo siriano.

"La nostra obiezione è sempre stata che il governo siriano dovrebbe avere l'autorità di intervenire in tali questioni," ha detto.