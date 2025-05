I colloqui di alto livello sulla pace in Ucraina continueranno mercoledì a Londra senza la partecipazione dei principali diplomatici di alcune nazioni chiave, secondo quanto riportato dai media locali.

Funzionari di alto rango di Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania e Ucraina stanno ora guidando le discussioni, dopo che un incontro programmato con i ministri degli Esteri è stato rinviato.

Questo cambiamento, secondo quanto riportato, arriva in un momento di crescente pressione da parte dell'amministrazione statunitense su Kiev e Mosca affinché raggiungano un accordo di cessate il fuoco.

Sky News ha sottolineato che il ridimensionamento della rappresentanza diplomatica contrasta con l'urgenza crescente di trovare una soluzione al conflitto.

Una proposta di pace sostenuta dagli Stati Uniti, che si prevedeva dominasse i colloqui, include il possibile riconoscimento dell'annessione della Crimea da parte della Russia e il blocco dell'adesione dell'Ucraina alla NATO — una mossa respinta martedì dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

‘Incontri tecnici’

Il Ministro degli Esteri britannico David Lammy ha commentato la situazione su X, affermando di aver avuto una "chiamata produttiva" con il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Il Regno Unito sta lavorando con gli Stati Uniti, l'Ucraina e l'Europa per la pace e per porre fine all'invasione illegale di Putin,” ha dichiarato Lammy.

“I colloqui continuano a ritmo serrato e i funzionari si incontreranno domani a Londra. Questo è un momento cruciale per l'Ucraina, la Gran Bretagna e la sicurezza euro-atlantica.”

Anche Rubio ha condiviso la sua prospettiva sulla piattaforma sociale X, notando di aver avuto una “conversazione produttiva” con Lammy.

“Il nostro team non vede l'ora di partecipare a incontri tecnici sostanziali e proficui con i colleghi ucraini e britannici. Non vedo l'ora di seguire i risultati delle discussioni in corso a Londra e di riprogrammare il mio viaggio nel Regno Unito nei prossimi mesi.”