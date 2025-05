In lacrime, l'inviato palestinese presso le Nazioni Unite ha rivolto un appello emozionante al Consiglio di Sicurezza, esortandolo ad agire immediatamente per fermare un "genocidio" che prende di mira i bambini palestinesi nella Gaza assediata.

Mercoledì, Riyad Mansour ha dichiarato che i palestinesi sono "privati di acqua, cibo, medicine da troppo tempo e aggrappati alla vita per un filo", accusando il Consiglio di inazione.

"È scandaloso," ha detto. "Quanto altro volete?"

Mansour ha accusato Israele di creare l'illusione di consentire l'ingresso di aiuti nell'enclave, assicurandosi però che "la vita non possa realmente essere sostenuta a Gaza."

"Se Israele volesse far entrare gli aiuti, aprirebbe i valichi e permetterebbe l'ingresso immediato e completo degli aiuti umanitari in coordinamento con le Nazioni Unite, inclusa l'UNRWA (l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi)," ha affermato.

Sostenendo che Israele voglia spostare i palestinesi, Mansour ha dichiarato: "La vera preoccupazione è come liberarsi dei palestinesi uccidendoli, affamandoli e distruggendo altri, così che non abbiano altra scelta che andarsene se vogliono vivere."

Ha anche raccontato il caso tragico della dottoressa Alaa al Najjar, che ha perso nove dei suoi figli mentre era in servizio.

"Se fermiamo questo genocidio prima che venga uccisa anche lei, la dottoressa Najjar, che stava onorando la sua nobile missione di medico cercando di salvare vite, ha visto i suoi figli arrivare in ospedale, i loro corpi bruciati e già morti," ha detto.

"Ha perso 9 dei suoi 10 figli, un orrore e un trauma che la mente non può comprendere, il cuore."

'Fiamme e fame divorano i palestinesi'

Sottolineando la sofferenza dei bambini, Mansour ha detto: "Quelli che hanno meno di 5 anni non cercano la vita. Cercano la morte perché non possono sopportare il dolore di perdere così tanti cari delle loro famiglie e fratelli."

Mansour è scoppiato in lacrime ricordando il numero di bambini uccisi da quando Israele ha violato un cessate il fuoco a marzo.

"I bambini stanno morendo di fame, le immagini delle madri che abbracciano i loro corpi immobili, accarezzano i loro capelli, parlano con loro, si scusano con loro," ha detto.

"Ho nipoti. So cosa significano per le loro famiglie, e vedere la situazione dei palestinesi senza che noi abbiamo cuori per fare qualcosa è oltre la capacità di qualsiasi essere umano normale di tollerare."

Ha aggiunto: "Fiamme e fame stanno divorando i bambini palestinesi. Questo è il motivo per cui siamo così indignati come palestinesi ovunque."

"Posso assicurarvi, siamo radicati in Palestina più degli ulivi, quelli romani radicati in Palestina. Non ce ne andremo mai. Non ci estingueremo. Rimaniamo nella nostra terra," ha detto.

Chiedendo al Consiglio di Sicurezza di agire, Mansour ha esortato: "Fate qualcosa. Fermate questo crimine che continua contro il popolo palestinese, questo genocidio."