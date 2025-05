Il Bangladesh ha accettato una richiesta delle Nazioni Unite per stabilire un corridoio umanitario lungo il confine con lo stato di Rakhine in Myanmar per i cittadini del paese devastato dalla guerra, hanno dichiarato i funzionari.

“Le Nazioni Unite vogliono creare un corridoio umanitario attraverso il Bangladesh per inviare aiuti umanitari nello stato di Rakhine in Myanmar. Il governo di transizione ha accettato in linea di principio, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni,” ha dichiarato domenica ai giornalisti a Dhaka il consigliere per gli Affari Esteri Md. Towhid Hossain.

“Sarà un passaggio umanitario. Ma abbiamo alcune condizioni. Non entrerò nei dettagli. Se le condizioni saranno soddisfatte, forniremo il nostro aiuto,” ha aggiunto.

Hossain ha sottolineato che il conflitto in Myanmar è legato agli interessi del Bangladesh “perché una grande popolazione del Myanmar ha trovato rifugio nel nostro paese, e vogliamo rimandarli indietro. Dobbiamo fare tutto il necessario per rimandarli indietro.”

Il Bangladesh ospita già più di 1,3 milioni di rifugiati Rohingya provenienti dal Myanmar a Cox’s Bazar, fuggiti dalle repressioni militari nell'agosto 2017.

Crisi umanitaria

Il governo della giunta del Myanmar ha bloccato tutti i rifornimenti per isolare il gruppo ribelle dell’Esercito Arakan nello stato di Rakhine, peggiorando ulteriormente la crisi umanitaria.

Le Nazioni Unite temono una carestia nello stato di Rakhine e hanno chiesto al Bangladesh di fornire un corridoio per consegnare aiuti umanitari.

Sebbene i corridoi umanitari siano pensati per aiutare i cittadini comuni, quando tali corridoi vengono aperti, criminali, inclusi ribelli o gruppi terroristici nella regione, possono approfittarne per utilizzarli come vie sicure.

La regione è anche nota come una delle rotte per vari crimini transfrontalieri, tra cui il traffico di droga e di armi illegali.

In risposta a questa preoccupazione, Hossain ha dichiarato: “Il corridoio è pensato per le merci; non si tratta di armi.”

Riferendosi al confine tra Myanmar e Bangladesh, ha aggiunto: “Qui, l’intero confine è sotto il controllo di un attore non statale (l’Esercito Arakan).

Il governo centrale del Myanmar (la giunta) non ha alcun controllo lì. Quindi, per il nostro stesso interesse, non possiamo avere alcun tipo di contatto formale con attori non statali. Ma non possiamo rimanere isolati (dall’Esercito Arakan) nemmeno se lo volessimo.”

“Quindi manterremo solo la comunicazione necessaria,” ha concluso.