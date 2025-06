Il p residente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco graduale a partire dalle ore 04:00 GMT di martedì, con l'obiettivo di porre formalmente fine a quasi due settimane di intense ostilità.

In una dichiarazione pubblicata sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che l'accordo prevede un "cessate il fuoco completo e totale", iniziando con l'Iran che sospende le operazioni, seguito da Israele 12 ore dopo.

Il cessate il fuoco dovrebbe segnare la "fine ufficiale" di quello che Trump ha definito "LA GUERRA DEI 12 GIORNI".

"Supponendo che tutto funzioni come dovrebbe, e funzionerà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto la resistenza, il coraggio e l'intelligenza di porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata 'LA GUERRA DEI 12 GIORNI'," ha scritto Trump.

Il conflitto è scoppiato il 13 giugno, quando Israele ha lanciato attacchi aerei su molteplici strutture militari, civili e nucleari iraniane, incluso il sito sotterraneo di arricchimento di Fordo.

Teheran ha risposto con attacchi missilistici balistici contro obiettivi israeliani, innescando un ciclo di ritorsioni che ha portato al confronto militare più diretto tra i due Paesi negli ultimi decenni.

Le tensioni sono aumentate ulteriormente quando gli Stati Uniti si sono uniti all'aggressione di Israele il 22 giugno, colpendo tre strutture nucleari iraniane e provocando un attacco missilistico iraniano contro la base americana di Al Udeid in Qatar.

Nonostante l'escalation, canali diplomatici segreti — che avrebbero coinvolto Oman e Svizzera — hanno lavorato per negoziare un cessate il fuoco.

Trump non ha menzionato i mediatori coinvolti, ma ha attribuito il merito a entrambe le parti per aver accettato quello che ha definito un "ridimensionamento misurato" delle operazioni attive.

Il calendario scaglionato — con l'Iran che inizia il cessate il fuoco, seguito da Israele — sarebbe stato progettato per consentire a entrambi gli eserciti di completare gli attacchi in corso ed evitare interruzioni improvvise.

Una regione volatile sull'orlo

Le ultime due settimane di conflitto aperto hanno lasciato centinaia di morti in Iran e decine in Israele, con persone in entrambi i Paesi costrette a cercare rifugio da attacchi aerei e missilistici.

I combattimenti hanno alimentato timori di una guerra regionale più ampia.

L'Iran ha tenuto funerali per i civili e i membri della Guardia Rivoluzionaria uccisi negli attacchi israeliani.

Nel frattempo, Israele ha attivato protocolli di emergenza in tutto il Paese e ha condotto i suoi attacchi più estesi sul territorio iraniano degli ultimi anni.