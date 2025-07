L'Assemblea Nazionale del Venezuela ha dichiarato Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, persona non grata.

La decisione arriva dopo che Türk, la scorsa settimana, ha accusato il governo di Caracas di effettuare arresti arbitrari, secondo quanto da lui definito.

Il governo venezuelano ha respinto le affermazioni del Commissario, definendole un atto di aggressione.

Le autorità di Caracas hanno inoltre sottolineato che Türk non ha difeso i diritti dei cittadini venezuelani espulsi dagli Stati Uniti verso una prigione in El Salvador, né ha chiesto il ritorno dei bambini venezuelani separati dai genitori migranti in territorio statunitense.

Il presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez, ha invitato il governo a interrompere ogni rapporto con l’ufficio dell’Alto Commissariato.

L’ufficio dell’Alto Commissario è attivo in Venezuela dal 2019, ma i suoi rapporti critici hanno suscitato frequenti tensioni con il governo.