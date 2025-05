Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il suo ultimo gruppo di ordini esecutivi, tra cui uno che apre la possibilità per le agenzie governative federali di trasferire i loro uffici al di fuori di Washington, DC, e un altro che mira a ridurre i costi sanitari.

“Il popolo americano è distribuito su oltre 3,8 milioni di miglia quadrate in aree urbane, suburbane e rurali. Per fornire servizi della massima qualità in modo efficiente ed economico, i dipartimenti e le agenzie esecutive devono essere dove si trovano le persone,” ha dichiarato uno degli ordini esecutivi martedì.

L'ordine annulla due direttive precedenti emesse dagli ex presidenti Jimmy Carter e Bill Clinton, che avevano incoraggiato le agenzie federali a situare i loro uffici nei distretti centrali degli affari e in proprietà storiche nelle aree urbane, principalmente nella capitale della nazione.

“Revocare questi ordini ripristinerà il buon senso nella gestione degli spazi per uffici federali, consentendo alle agenzie di selezionare strutture economiche e di concentrarsi sul portare a termine con successo le loro missioni per i contribuenti americani,” ha affermato l'ordine esecutivo.

In un altro ordine, Trump ha incaricato il suo dipartimento della salute di collaborare con il Congresso per riformare una legge che consente a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci da prescrizione, cercando di introdurre un cambiamento per cui l'industria farmaceutica ha fatto pressioni.

L'ampio ordine esecutivo firmato da Trump mira a ridurre i costi sanitari. Arriva un giorno dopo che l'amministrazione Trump ha istituito un rapporto sulla sicurezza nazionale relativo all'industria farmaceutica, un passo preliminare verso tariffe specifiche per il settore.

Altri ordini

Il presidente ha anche firmato altri ordini, tra cui uno per avviare un'indagine sui rischi per la sicurezza nazionale derivanti dalla dipendenza del paese da minerali critici lavorati importati, ha dichiarato martedì la Casa Bianca.

La Cina ha imposto restrizioni all'esportazione di alcuni elementi delle terre rare in risposta alle elevate tariffe di Trump sui beni cinesi.

Un altro ordine richiede all'amministrazione di dare priorità all'acquisto di prodotti e servizi disponibili in commercio piuttosto che a prodotti o servizi personalizzati non commerciali, ha dichiarato la Casa Bianca.

L'ordine richiede agli ufficiali di contrattazione delle agenzie di esaminare tutti i contratti in sospeso per prodotti o servizi non commerciali entro 60 giorni e di presentare deroghe che giustifichino la loro necessità, secondo una scheda informativa della Casa Bianca.